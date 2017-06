Mitte Mai öffnete der Online-Essenslieferant Delivery Hero seine Bücher. Der Umsatz konnte im ersten Quartal des Jahres fast verdoppelt werden. Im Vergleich zum ersten Quartal 2016 stiegen die Erlöse sogar um satte 190 Prozent auf 121 Millionen Euro. Jetzt warten alle auf den großen Börsenstart. Spekulationen darüber gibt es schon lange - länger als dem Hauptanteilseigner Rocket Internet lieb ist.

Schwächelnder Gewinn bremst Delivery Hero

Delivery Hero ist ein Online-Lieferservice der unter Marken wie Lieferheld und Foodora in über 40 Ländern Essen nach Hause liefert. Trotz des stark wachsenden Umsatzes und einer steigenden Nachfrage in Sachen Essenslieferung ist das Unternehmen mit seinem CEO Niklas Östberg bis heute noch keineswegs profitabel. Insidern zufolge machte beispielsweise das Tochterunternehmen Foodora im vergangenen Jahr monatlich fast sechs Millionen Euro Verlust, auch als Fazit aus dem Jahr 2015 steht bei Delivery Hero unter dem Strich ein Minus von 253 Millionen Euro. Im Wettbewerb kämpft Delivery Hero in Deutschland vor allem mit Anbietern wie Lieferando und Deliveroo. Ebenfalls belastet die Integration von Foodpanda im Jahr 2016 die Delivery Hero-Kassen deutlich. Das Unternehmen schluckte den Onlineanbieter für Essenslieferungen, an dem Rocket Internet ebenfalls beteiligt ist. Mit der Integration von Foodpanda, welches vor allem in Indien und Bangladesch aktiv ist, sollte die Internationalisierung des Lieferdienstes vorangetrieben werden.

Delivery Hero will beim Börsengang tief stapeln

In Finanzkreisen gilt Delivery Hero als klarer Börsenkandidat für das Jahr 2017. Delivery Hero-Chef Niklas Österberg will das Unternehmen an die Börse bringen. Hierzu äußerte sich der junge Geschäftsführer bereits in zahlreichen Interviews. Der Zeitpunkt für das Delivery-Hero-IPO wird indes heiß diskutiert. Drängen ließe er sich nicht, auch wenn der Rocket Internet-Boss Oliver Samwer "Druck" mache, so Östberg mit einem Interview mit der "Wirtschaftswoche". In einem Gespräch mit dem "manager magazin" offenbarte Östberg, dass er mit einer eher niedrigen Bewertung seines Unternehmens in Sachen Börsengang rechne. "Tiefstapeln und dann die Erwartungen übertreffen" sei der Plan. Damals rechneten Experten mit einer Bewertung von 3,5 Milliarden Euro. Durch den Umsatzschub im ersten Quartal 2017 soll die Bewertung nun auf 3,8 Milliarden angewachsen sein. Mitte Mai stieg der südafrikanische Investor Naspers mit 387 Millionen Euro bei dem Berliner Unternehmen ein. Seitdem erwarten Experten einen baldigen Sprung auf das Börsenparkett. Im Juni soll die offizielle Ankündigung des Börsengangs auf dem Plan stehen. Einen Monat später könne dann die Erstnotiz erfolgen. Rund eine Milliarde Euro soll die Rocket Internet-Beteiligung mit dem Börsenstart dann im Juli laut Experten einnehmen können.

Delivery Hero-IPO kann Rocket Internet aus der Krise helfen

Der Lieferdienst Delivery Hero ist eine der wichtigsten Beteiligungen von Rocket Internet. Zum Jahreswechsel gab Rocket seine Beteiligung Foodpanda an Delivery Hero ab. Dafür hat Rocket Internet weitere Anteile an dem Startup erhalten. Inzwischen hält die Startup-Holding 37,7 Prozent an dem Online-Lieferdienst. Der Einstieg der Internetgruppe Naspers aus Südafrika befeuerte bereits die Hoffnung der Rocket Internet-Aktionäre. Ein Hoffnungsschimmer, nachdem der geplante Börsengang von Delivery Hero im vergangenen Jahr bereits mehrere Male verschoben wurde und in diesem Zusammenhang auch die Rocket-Internet-Papiere unter Druck brachten. Nicht nur deshalb scheint der Rocket-Boss Oliver Samwer den Delivery Hero-Chef Östberg zu einem baldigen IPO zu drängen.

Ob Delivery Hero im Juli nun tatsächlich an die Börse geht bleibt aber weiterhin abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: tap trofsnag / Shutterstock.com, istock/Yong Hian Lim, KenDrysdale / Shutterstock.com, Tashatuvango / Shutterstock.com