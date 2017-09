Dt: Börse: Außerplanmäßige Free-Float-Anpassung bei Drillisch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse passt den Streubesitz der Drillisch AG im TecDAX an. Infolge der abgeschlossenen Gesamttransaktion der Drillisch AG und United Internet AG sei die Beteiligung von United Internet AG an Drillisch auf über 61,06 Prozent gestiegen, heißt es in der Mitteilung. Demnach habe sich der Streubesitzanteil der Drillisch AG um mehr als 10 Prozentpunkte verändert.

Gemäß den Regeln des Leitfadens zu den Aktienindizes der Deutsche Börse AG (Kapitel 5.1.5 Außerplanmäßige Veränderungen im Free Float) werde der Streubesitzanteil des Unternehmens im Index von derzeit 70,14 Prozent auf 38,94 Prozent angepasst. Die Änderungen werden zum 14. September 2017 wirksam.

Der nächste Termin für die ordentliche Überprüfung der Aktienindizes der Deutschen Börse ist der 5. Dezember 2017.

