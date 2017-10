Deutsche Bank: Cryan will mit HNA reden

€uro am Sonntag

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Nessluop / Shutterstock.com, TK Kurikawa / Shutterstock.com

Aufsichtsratschef Paul Achleitner hatte moniert, dass sich Cryan bislang einem Treffen mit dem größten Aktionär HNA entziehe. Cryan werde mit dem HNA-Chef Adam Tan sprechen, erfuhr €uro am Sonntag jetzt aus dem Umfeld des Bankchefs.Tatsächlich waren bereits zwei Treffen anberaumt gewesen, die Cryan aber abgesagt haben soll. HNA versichert indes, die Zurückhaltung Cryans nicht als Affront zu sehen - auch weil die Beziehungen zu Achleitner gut seien, sagte ein Sprecher des chinesischen Großinvestors.HNA wehrt sich derzeit selbst gegen Zweifel an seiner Transparenz und Liquidität. Ins Visier geraten ist HNA vor allem bei der chinesischen Versicherungsaufsicht und der Schweizer Übernahmekommission. In der Schweiz soll HNA bei zwei Übernahmen widersprüchliche Angaben über seine Eigentumsverhältnisse gemacht haben.