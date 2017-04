Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Erfurt mit. Der Ausgabepreis pro Aktie habe bei 8,00 Euro gelegen und damit am unteren Ende der Preisspanne von 8,00 bis 10,50 Euro pro Stück. An diesem Donnerstag würden X-FAB -Aktien erstmals an der Börse Euronext in Paris gehandelt. Nach Unternehmensangaben könnte sich das Volumen des Börsengangs noch auf bis zu 440 Millionen Euro erhöhen, wenn eine Option auf zusätzliche Aktien ausgeschöpft werde.

Mit der X-FAB traut sich erstmals nach langer Pause wieder ein größeres Unternehmen aus Ostdeutschland an eine Börse. In der vergangenen Woche hatte bereits der deutlich kleinere Industriedienstleister IBU-tec AG aus Weimar sein Debüt an der Börse in Frankfurt.

X-FAB will einen Großteil der Einnahmen aus der Ausgabe neuer Aktien, die rund 250 Millionen Euro brachte, in die Erweiterung seiner Fabriken im In- und Ausland stecken. In Deutschland seien signifikante Investitionen in Erfurt und Dresden geplant, hieß es. X-FAB beschäftigt 3.800 Mitarbeiter, darunter 770 in Erfurt und 450 in Dresden. Dritter deutscher Standort sei Itzehoe. Die Entscheidung für die Euronext Paris hatte das Unternehmen auch mit dem Interesse des französischen Finanzmarktes an Technologiefirmen wie X-FAB begründet.

