Drei Prozent hatte der japanische Automobilkonzern Toyota einst an dem US-Elektroautobauer Tesla übernommen und dafür 50 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt. Bereits 2014 hatte sich aber abgezeichnet, dass diese Beteiligung kein dauerhaftes Arrangement sein wird - Toyota verkaufte einen Teil seiner Aktien. Jetzt machen die Japaner dann endgültig Schluss: Alle verbliebenen Anteile an Tesla wurden zum Jahresende 2016 veräußert, wie das Unternehmen erst am vergangenen Wochenende mitteilte.

Toyota hat nun doch Stromer-Pläne

Im Rahmen einer turnusmäßigen Überprüfung der Beteiligungen habe man sich zum Verkauf entschlossen, so der japanische Branchenprimus. Die Entwicklungskooperation zwischen Toyota und Tesla sei bereits vor einiger Zeit ausgelaufen, eine neue Zusammenarbeit habe sich danach nicht entwickelt, hieß es weiter.

Toyota will auch ohne Unterstützung des Konzerns von Elon Musk konkurrenzfähige Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen. Mit so genannten Hybriden haben die Japaner in den vergangenen Jahren bereits große Erfolge gefeiert. Der Branchenprimus "Prius" wird bereits seit 20 Jahren verkauft. Auch ein Wasserstoff-Fahrzeug mit dem Namen "Mirai" hat Toyota entwickelt, bislang haben sich aber nur wenige Kunden für das Produkt gefunden.

Ein reines Elektroauto hat Toyota hingegen noch nicht in seiner Modellpalette. Das soll sich nun allerdings offenbar ändern. Die Entwicklung von Stromern wurde in eine eigene Division ausgelagert, Elektrofahrzeuge werden nun in einer eigenen Unternehmenssparte entwickelt.

Der richtige Antrieb für jeden Kunden

Vollständig auf Elektrofahrzeuge umstellen will Toyota sein Sortiment aber nicht. In der Vergangenheit hieß es von Seiten der Japaner, man wolle jedem Kunden jederzeit das geeignete Fahrzeug für jeden Anlass bieten. Daher arbeite man an der Entwicklung verschiedenster umweltfreundlicher Antriebsmodelle - Hybrid, Brennstoffzellen und reine Stromer.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: iStock/pilip76, Scott Olson/Getty Images, FotograFFF / Shutterstock.com