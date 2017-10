Die Snap-Aktie kann den besten Handelstag seit dem IPO feiern - und der Kurs steigt weiter

Die Aktie der Snapchat -Mutter Snap hat am Mittwoch zweistellig zugelegt und ging mit einem Kursplus von 11,44 Prozent bei 15,98 Dollar aus dem US-Handel. Damit erlebte die Snap-Aktie den erfolgreichsten Handelstag seit dem IPO am 2. März. Auch im Donnerstagshandel setzt sich die positive Entwicklung weiter fort - in New York legt der Anteilsschein abermals mehr als zwei Prozent zu.

Experten für Nutzerwachstum zuversichtlich

Hintergrund des Kurssprungs ist eine positive Einschätzung von Analystenseite. Die Experten der Credit Suisse haben sich deutlich zuversichtlicher zum Nutzerwachstum im dritten Quartal geäußert. Dies sei wohl besser ausgefallen, als ursprünglich erwartet, so der Credit Suisse-Analyst Stephen Ju in einer Mitteilung an Investoren.

Auch das Kursziel wurde angesichts der erwarteten positiven Zahlen angehoben: Der Experte traut dem Anteilsschein jetzt einen Anstieg bis auf 20 Dollar zu - das bisherige Kursziel hatte bei 17 Dollar gelegen.

Snap-Aktie in unruhigem Fahrwasser

Die Snap-Aktie hat seit dem gehypten IPO im März eine beeindruckende Talfahrt aufs Parkett gelegt. Die Titel wurden zu 17 Dollar an zeichnungswillige Investoren ausgegeben, direkt nach Handelsstart fuhren Anleger der ersten Stunde dann Zeichnungsgewinne von 44 Prozent ein. In der Spitze ging es noch bis auf 29,44 Dollar nach oben, doch die Ernüchterung folgte schnell. Der Anteilsschein rauschte wochenlang ab, im August sahen Investoren dann neue Tiefststände bis auf 11,47 Dollar.

Schuld daran war insbesondere die erste Quartalsbilanz als börsennotiertes Unternehmen, die für lange Gesichter auf Anlegerseite gesorgt hatte. Das Unternehmen rund um Chef Evan Spiegel hat die Markterwartungen massiv unterboten. Unter dem Strich fuhr der Konzern ein Minus von 443 Millionen Dollar ein - drei Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Besonders enttäuscht reagierte der Markt auf die Entwicklung der Nutzerzahlen, geben diese doch einen Hinweis auf die künftige Wachstumsstory. Denn Geld verdient das Unternehmen mit Werbung, doch höhere Preise kann Snap bei Werbekunden nur aufrufen, wenn sie das entsprechende Userklientel in ausreichender Menge vorweisen können.

Schwarze Zahlen in fünf Jahren?

Und genau hier soll das dritte Quartal positive Überraschungen liefern, so Stephen Ju von Credit Suisse. Gewinne erwartet der Experte allerdings vorerst nicht. Erst 2022 werde Snap profitabel sein, so seine Schätzung. Für dieses Jahr prognostiziert der Experte einen Verlust von 3,5 Milliarden Dollar - begründet liegt das exorbitante Minus in einer Einmalbelastung in Höhe von zwei Milliarden Dollar, die auf Aktienoptionen im Zuge des Börsengangs zurückgehen. 2018 rechnet Ju dann mit einem Minus von 1,17 Milliarden Dollar.





