Nur 2 Jahre nach dem IPO: Börsenstar Atlassian ist Mitglied im 10-Milliarden-Dollar-Club

Zwei Jahre nach dem Börsengang hat der Software-Dienstleister Atlassian einen neuen Meilenstein erreicht: Die Aktie des Unternehmens schoss am Freitag an der US-Börse NASDAQ um 20 Prozent auf 48,30 US-Dollar nach oben und nahm damit die Hürde für einen Börsenwert von zehn Milliarden Dollar, nachdem die Marktkapitalisierung zum Ende des regulären Handels am Donnerstag bei 9,2 Milliarden Dollar gelegen hatte.

Anleger feiern die Zahlen

Hintergrund des Kurssprungs sind Zahlen des Unternehmens, die die Markterwartungen deutlich übertrafen. Im ersten Quartal belief sich der Nettoverlust auf 14 Millionen US-Dollar oder sechs Cents je Aktie. Der Umsatz zog hingegen kräftig an: Die Erlöse schossen um 42 Prozent auf 193,8 Millionen Dollar nach oben. Bereinigt um Aktienvergütungen und andere Ausgaben ergab sich ein Gewinn von zwölf Cents pro Aktie - zehn US-Cents mehr als noch im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Analysten hatten dem Software-Dienstleister zuvor nur einen bereinigten Gewinn von 9 Cents je Aktie bei Erlösen von 185,8 Millionen Dollar zugetraut.

Kundenwachstum überzeugt

Dabei hat Atlassian im Berichtszeitraum insgesamt 4.264 neue Kunden von seinen Software-Produkten, die unter anderem die Unternehmenssoftware JIRA, die Team-Chat-Tools HipChat und Stride sowie die Workflow-Plattform Confluence oder das Taskverwaltungstool Trello umfassen, überzeugt. Insgesamt nutzen damit 107.746 Kunden Software des Unternehmens.

Prognosen kommen gut an

Besonders positiv wurde zudem der Ausblick des Unternehmens auf die künftige Geschäftsentwicklung aufgenommen. Atlassian hob die Ziele sowohl für das zweite Geschäftsquartal als auch für das Gesamtjahr an. Demnach rechnen die Australier für das aktuelle Jahresviertel mit einem bereinigten Ergebnis von 12 Cents je Aktie und einem Umsatz in der Spanne zwischen 203 und 205 Millionen Dollar. Im Gesamtgeschäftsjahr peilt der Konzern dann einen bereinigten Gewinn zwischen 46 und 47 US-Cents bei Erlösen von 841 bis 847 Millionen US-Dollar an.

Startup wird zum Milliardenunternehmen

Atlassian, das 2002 von den Universitätsabbrechern Scott Farquhar und Mike Cannon-Brookes gegründet wurde, hat sich in nur zwei Jahren zu einem Vorzeigeunternehmen an der Börse entwickelt. Seit dem IPO in New York hat sich die Kundenzahl verdoppelt, neben Großkonzernen wie Audi und Twitter nutzen zahlreiche Kleinunternehmen die Teamsoftware aus dem Hause Atlassian. Die beiden Gründer sind inzwischen längst Multimilliardäre und gehören in ihrer Heimat Australien zu den reichsten Menschen.



