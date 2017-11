Siemens Gamesa will nach schwachem Geschäftjahr 6000 Stellen streichen

ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa hat im vergangenen Geschäftsjahr 2016/17 einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sank um 18 Prozent auf 774 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf knapp 11 Milliarden Euro. Im Schlussquartal schrieb das Unternehmen rote Zahlen: Der Nettoverlust belief sich auf 147 Millionen Euro.

Wegen der schwächeren Geschäfte kündigte Siemens Gamesa eine deutliche Verschärfung des Sparkurses an. Im laufenden Restrukturierungsprogramm will der Konzern bis zu 6000 Stellen in 24 Ländern abbauen. 700 davon waren bereits bekannt./nas/he