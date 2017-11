Überraschung bei Apple: Soros wirft reihenweise Tech-Aktien aus dem Depot

Soros Fund Management hat im abgelaufenen Quartal umfangreiche Umwälzungen bei den Investments vorgenommen. Das geht aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht vom Dienstag hervor.

Bestand an Tech-Aktien deutlich reduziert

Dabei hat sich das Investmentvehikel des bekannten Investors insbesondere von Tech-Aktien getrennt und einige große Namen sogar komplett aus dem Depot geworfen.

Aus der vierteljährlich veröffentlichten Pflichtmitteilung, die an die Securities and Exchange Commission ging, geht hervor, dass Soros seine Beteiligung am derzeit wertvollsten Börsenkonzern, Apple, vollständig verkauft hat. 1.700 Aktien warf der Investor im abgelaufenen Quartal aus seinem Depot. Auch Anteilsscheine der Snapchat -Muttergesellschaft Snap flogen hochkant raus: Insgesamt brachte Soros Fund Management seine Beteiligung von 1,55 Millionen Anteilen auf den Markt.

Von Facebook-Aktien wollte sich Soros offenbar noch nicht komplett trennen, dennoch wurde die Beteiligung auch hier deutlich reduziert: Von 479.713 auf 109.451 Anteilsscheine verringerte sich die Beteiligung am weltgrößten Sozialen Netzwerk. Auch mit Titeln des Kurznachrichtendienstes Twitter hat Soros im abgelaufenen Jahresviertel Kasse gemacht und reduzierte seine Beteiligung deutlich.

Neu im Depot: GE

Daneben hat das Management von Soros Fund aber auch für neue Investitionen kräftig Geld in die Hand genommen. So finden sich überraschenderweise amerikanische Industrieriesen wie General Electric nun neu in Soros' Depot wieder. Der Mischkonzern ist angeschlagen, angesichts einer schwachen Aktienperformance droht dem Börsendino sogar der Rauswurf aus dem renommierten Dow Jones-Index. Dennoch hat Soros eine GE-Position eröffnet und hielt mit dem abgelaufenen Quartal 10.300 Anteilsscheine. Möglicherweise bereut der Investor diese Entscheidung nach den jüngsten Entwicklungen aber bereits. Daneben ist auch General Motors auf Soros‘ Investitionsliste gelandet, ebenso wie Oracle und Campbell Soup.

Rauswurf von Apple überraschend

Die Trennung von Apple-Aktien kommt für viele Beobachter überraschend, denn noch im Vorquartal hatte Soros seine Apple-Position um 21,4 Prozent aufgestockt. An der Geschäftsentwicklung dürfte die Entscheidung, die Aktien des Techriesen komplett zu verkaufen, nicht gelegen haben. Schließlich konnte der iPhone-Hersteller stets mit Umsatz- und Gewinnsteigerungen glänzen und hat mit dem neuen Flaggschiff iPhone X zudem erneut die Aussicht auf Rekordzahlen im Weihnachtsquartal.

Entsprechend hat auch Investmentlegende Warren Buffett im letzten Quartal eine andere Strategie verfolgt und seine Apple-Beteiligung weiter ausgebaut.

