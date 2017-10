Linde: Auf Fusionskurs

€uro am Sonntag

In dieser Gesellschaft mit Sitz in Dublin wollen die beiden Konzerne ihr Geschäft bündeln. Bis zum Ende der Umtauschfrist am 24. Oktober benötigt Linde allerdings eine Annahmequote von 75 Prozent.Vorstandschef Aldo Belloni hat deshalb erneut an die Aktionäre appelliert, "von ihrem Tauschrecht Gebrauch zu machen und so die Zukunft ihres Unternehmens aktiv mitzugestalten". Falls die Mindestannahmequote verfehlt wird, hat Belloni bereits gegenüber dem "€uro"-Magazin eine Senkung in Aussicht gestellt. "Wir gehen nicht davon aus, dass das notwendig sein wird, aber wenn doch, würden wir mit Praxair darüber sprechen", sagte Belloni der €uro-am-Sonntag-Schwesterzeitschrift.