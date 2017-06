Die Papiere fielen an der US-Börse NASDAQ zum Handelsstart rund drei Prozent auf 144,38 US-Dollar. Im XETRA-Handel geht es am Montag zwischenzeitlich um mehr als fünf Prozent nach unten.

Bereits am Freitag waren die Papiere des iPhone-Konzerns in einer insgesamt sehr schwachen Tech-Branche um fast 4 Prozent eingebrochen. Als Auslöser wurde ein Medienbericht genannt, der Zweifel an der technischen Wettbewerbsfähigkeit des kommenden iPhone 8 genährt hatte. So soll das Smartphone nicht mit den Datengeschwindigkeiten der Konkurrenzgeräte von Samsung mithalten können.

Analyst Abhey Lamba vom Investmenthaus Mizuho Securities, dessen Meinung am Markt durchaus zählt, kassierte nun seine Kaufempfehlung für die Apple-Papiere und stufte sie bei einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Neutral" ab.

Zudem wurde Analyst Jim Suva von der Bank Citigroup vorsichtiger für das iPhone 8 und reduzierte seine Schätzungen dieses Jahr, während er für 2018 optimistischer wurde. Ein iPhone 8 Modell mit OLED-Bildschirm werde wohl nicht vor Oktober oder November in größeren Stückzahlen zu haben sein, schrieb der Experte in seiner Studie. Genau dieses dürften aber viele der Kunden haben wollen./mis/men

