Euro am Sonntag-Anleihe-Tipp: Commerzbank: Warum der neue Bond interessant ist | Nachricht | finanzen.net

von Thomas Strohm, Euro am Sonntag



Bis 2020 soll die Commerzbank 4.0 entstehen: Das Geldhaus wird umgebaut, Stellen werden gestrichen - und die Dividende für die Aktionäre fällt erst einmal flach. Frühestens 2019 könnte wieder über eine Gewinnausschüttung diskutiert werden, sagt Vorstandschef Martin Zielke. Mutige Anleger können bis dahin auf Kursgewinne der Aktie hoffen - oder, wenn sie etwas weniger risikobereit sind, die Zinsen aus einer neuen Anleihe kassieren.

Der Zins muss gezahlt werden

Auf Kursschwankungen einstellen

Immerhin vier Prozent per annum gibt es für den Mitte Januar emittierten Schuldtitel. Diese Zahlung könnte die Commerzbank auch nur im Pleitefall verweigern. Und damit ist kaum zu rechnen, trotz aller nach wie vor vorhandenen Probleme der Bank, an der die Bundesrepublik noch immer mit circa 15 Prozent beteiligt ist.Den hohen Kupon im Vergleich mit anderen Anleihen der Commerzbank gibt es, weil der neue Bond nachrangig ist. Es handelt sich um eine sogenannte Tier-2-Anleihe, wobei "Tier" der englische Begriff für "Rang" ist. In der Haftungsreihenfolge kommen die Gläubiger dieser Art von Papieren gleich nach den Aktionären und den Gläubigern von Tier-1-Anleihen, jedoch vor den Besitzern normaler Anleihen. Im Klartext heißt das: Bei einer Pleite wäre das investierte Geld wohl komplett weg.. Während bei Tier-1-Anleihen eine Bank die Zinszahlung verweigern kann und diese auch nicht nachholen müsste, muss der Zins bei Tier-2-Anleihen aber immer gezahlt werden, solange die Bank nicht pleite ist. Auch die Tilgung 2027 steht, anders als bei den formal unendlich laufenden Tier-1-Papieren, bei dieser Anleihe fest.Die dennoch größeren Risiken spiegeln sich im Rating: Mit einem "BBB-" von Standard & Poor’s haben die Tier-2-Anleihen eine um zwei Stufen schlechtere Note als normale Anleihen der Commerzbank, die von der Agentur mit "BBB+" bewertet werden. Beide Noten befinden sich am unteren Ende des Investment-Grade-­Bereichs - was ein zwar erhöhtes, aber noch immer relativ geringes Ausfallrisiko signalisiert.Auf schwankende Börsenkurse sollten sich Anleger bei Nachranganleihen stets einstellen, bei den Papieren von Banken gilt dies besonders. Wer die Tier-2-Anleihe als Beimischung in einem auch hinsichtlich der Laufzeiten breit aufgestellten Anleiheportfolio bis Fälligkeit halten will, kann dieses Auf und Ab aber gelassen beobachten.

