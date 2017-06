Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1236 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,1221 (Dienstag: 1,1173) Dollar festgesetzt.

Im weiteren Tagesverlauf werden die Einkaufsmanagerindizes zur Industrie im Euroraum und in den USA im Fokus stehen. Im Euroraum handelt es sich um die zweite Schätzung für den Monat Mai. Ralf Umlauf, Experte bei der Landesbank Helaba, rechnet mit robusten Zahlen.

Deutliche Bewegung am Devisenmarkt gab es weiterhin beim chinesischen Yuan. Obwohl der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex erstmals seit fast einem Jahr unter die wichtige Schwelle von 50 Punkten sank, legte der Yuan wie schon an den vorangegangenen Handelstagen kräftig zu. Der Wertzuwachs in der Nacht lag bei fast einem halben Prozent.

Seit der ersten Bonitätsabstufung durch die Ratingagentur Moody's seit fast 30 Jahren vor gut einer Woche hat der Yuan rund 1,5 Prozent an Wert gewonnen. Nach der Abstufung wäre eigentlich eine Yuan-Schwäche zu erwarten gewesen. Chinas Führung hat sich aber bemüht, das Vertrauen in die Stabilität des Yuan zu stärken. Die Regierung kündigte an, die Regeln für die tägliche Festsetzung des Yuan-Kurses zu ändern. Händler sehen die aktuelle Yuan-Stärke auch darin begründet, dass Anleger, die zuvor auf einen Wertverfall gewettet hatten, jetzt ihre Positionen auflösen./tos/stb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Capture Light / Shutterstock.com, Patryk Kosmider / Shutterstock.com, ChameleonsEye / Shutterstock.com, ConstantinosZ / Shutterstock.com