Das deutsche Rentensystem ist dynamisch und an der Lohnentwicklung orientiert. Dies zeigt sich unter anderem in der zentralen Rolle, die den Entgeltpunkten in der Rentenberechnung zukommt.

Was sind Entgeltpunkte?

Die Werte der Entgeltpunkte werden jedes Jahr neu festgelegt. Sie richten sich nach dem Durchschnittseinkommen aller Versicherten des entsprechenden Kalenderjahres.

Zur Ermittlung der persönlich in einem Kalenderjahr erworbenen Entgeltpunkte wird das eigene, versicherte Arbeitsentgelt zum jeweiligen Durchschnittsentgelt aller Arbeitnehmer ins Verhältnis gesetzt. Entspricht das persönliche Jahresentgelt dem durchschnittlichen Entgelt aller Arbeitnehmer, so erhält man genau einen Entgeltpunkt.

Wer 2015 auf ein Jahreseinkommen von 34.999,50 Euro kam, erhält einen Entgeltpunkt zu seinen in der Vergangenheit angesammelten Punkten hinzu addiert. Ein Entgeltpunkt berechtigt aktuell zum Bezug einer Monatsrente von 29,21 Euro in den westdeutschen und 27,05 Euro in den ostdeutschen Bundesländern.

Lag der Bruttoverdienst darüber oder darunter, so erhält man entsprechend mehr bzw. weniger Entgeltpunkte. Bei einem Bruttojahresverdienst von 17.500 Euro erhält man etwa nur einen halben Entgeltpunkt und somit 14,61 Euro Westrente bzw. 13,52 Euro Ostrente.

Hochrechnung nicht so einfach!

Wer jetzt denkt, dass er nur seine Entgeltpunkte des laufenden Jahres mit seinen Arbeitsjahren multiplizieren muss, um seine künftige Rente zu errechnen, der liegt allerdings falsch.

Wer 2015 auf einen Endgeldpunkt kommt und in seiner Berufslaufbahn 35 Jahre arbeitet, könnte denken, dass er mit der einfachen Rechnung 35 Jahre x 1 Endgeldpunkt x 29,21 Euro (für einen Westdeutschen) auf eine Rente von 1.018,85 Euro kommt. Tatsächlich ist es aber nicht ganz so einfach.

Zum einen sind die Werte der Entgeltpunkte jedes Jahr unterschiedlich, zum anderen sind noch weitere Faktoren zu berücksichtigen. So fallen beispielsweise Abschläge an, wenn man seine Rente vorzeitig in Anspruch nimmt. Andererseits können unter bestimmten Voraussetzungen auch beitragsfreie Jahre berücksichtigt werden, wie etwa eine Schulausbildung mit berufsbildendem Charakter, Zeiten, in denen man Krankengeld oder Arbeitslosengeld I bezogen hat, aber auch Schwangerschafts- und Mutterschutzzeiten.

Redaktion finanzen.net

