Ich möchte mein Cabrio von April bis Oktober anmelden. Was muss ich bei der Kfz-Versicherung beachten? Nach Angaben des Vergleichs­portals Verivox gibt es Preisunterschiede von bis zu 60 Prozent bei verschiedenen Anbietern.Das Portal hat für €uro am Sonntag fünf Vollkasko-Musterfälle ausgerechnet.In vier Fällen liegt die HUK-Coburg vorn, in einem Fall DA Direkt. Auf den folgenden Plätzen sind zumeist weitere Tarife der HUK-Coburg vertreten, außerdem AXA und WGV. Generell gilt: Wer sein Auto für mindestens sechs Monate zulässt, kann auch weiterhin von einem jährlich wachsenden Schadenfreiheitsrabatt profitieren.ist ein möglicherweise aufgeschnittenes Verdeck: Lediglich wenn der Schaden in direktem Zusammenhang mit einem Diebstahl steht, kommt die Teilkasko dafür auf. Ansonsten hilft nur ein Vollkaskoschutz.