Altersvorsorge: Riester-Spezialist am Ende

Bildquellen: Nejron Photo / Shutterstock.com, ollyy / Shutterstock.com

Das Unternehmen mit 7000 Kunden wurde auf die Muttergesellschaft HanseMerkur verschmolzen. Dadurch fallen die bisherigen Angebote der Tochter weg. Deren Tarif "RiesterMeister" hatte in Vergleichstests hervorragende Ergebnisse erzielt.So belegte er beim Wirtschaftsmagazin €uro, der Schwesterpublikation von €uro am Sonntag, den 1. Platz bei klassischen Riester-Policen. Ebenfalls bemerkenswert: HanseMerkur24 hatte ein hohes maximales Eintrittsalter von 62 Jahren, was auch Älteren ermöglichte, noch zu riestern. HanseMerkur behält nach Angaben einer Sprecherin das bisherige Riester-Angebot bei. Der Tarif "RiesterCare" hatte bei €uro relativ schlecht abgeschnitten.Die Sprecherin betonte, die Verträge der HanseMerkur24 würden unverändert fortgeführt. Die Verschmelzung sei nicht in Riester-Skepsis begründet. Vielmehr seien die regulatorischen Anforderungen an kleine Versicherer mit nur einem Produkt gestiegen. Die Anzahl an Riester-Versicherungen ist bundesweit seit 2015 gesunken.