ETFs: So sichern Sie mit Indexfonds und Sparplänen Ihre Zukunft

Wie sichern Sie mit Indexfonds Ihre Zukunft? Wie bauen Sie langfristig ein Vermögen auf? Welche ETF-Sparpläne eignen sich am besten zur Altersvorsorge? Robert Gebert, Experte für börsengehandelte Indexfonds bei BlackRock, beantwortet Ihnen am 16. Oktober nicht nur diese Fragen. Im finanzen.net-Webinar führt der ETF-Experte auch vor, warum Indexfonds ein unverzichtbarer Baustein in der Portfolioverwaltung sind.

Neben der breiten Risiko-Streuung bieten ETFs umfassende Transparenz und Liquidität bei niedrigen Kosten - das ist bekannt. Melden Sie sich jetzt zu diesem Online-Seminar an und lernen Sie außerdem die Vorteile von Indexfonds gegenüber Riester, Rürup & Co. kennen. Sie können an der Live-Veranstaltung ganz bequem von Ihrem PC, Mac, Tablet oder Smartphone teilnehmen - selbstverständlich kostenfrei.

Die gesetzliche Rente kann nicht mehr leisten, was sie noch vor vielen Jahren geleistet hat. Schuld ist die Veränderung in der Altersstruktur unserer Gesellschaft. Erfahren Sie von Robert Gebert am 16. Oktober unter anderem, wie ETFs eine perfekte Ergänzung zur gesetzlichen Rente sein können, welche Vorteile ETF-Sparpläne gegenüber anderen privaten Vorsorgemodellen haben und wie Sie mit Indexfonds das Niedrigzinsumfeld perfekt umschiffen.

Ihr Experte

Robert Gebert ist ETF-Produktspezialist bei BlackRock für börsengehandelte Indexfonds. Zuvor war Herr Gebert seit August 2011 im Bereich ETF Sales für Wealth Kunden in Deutschland tätig. Während seines Studiums an der Universität Augsburg sammelte er bereits erste Erfahrung bei Barclays Global Investors im ETF-Segment. Im Oktober 2008 begann Herr Gebert seine Karriere bei BlackRock als Index Portfolio Manager.

