Kaufen oder organisch wachsen? Angesichts niedriger Zinsen stellt sich diese Frage oft nicht mehr. Ein Beispiel ist der Tierbedarfshändler Petsmart. Der US-Marktführer im stationären Handel, den 2014 die Beteiligungsfirma BC Partners übernahm, versuchte, einen Onlinehandel aufzubauen. Mit geringem Erfolg. Nun erfolgt die Übernahme des Branchenmitbewerbers Chewy.com. Der Onlinehändler ist mit einem Umsatz von rund 900 Millionen Dollar Marktführer in den USA. Petsmart ist das 3,3 Milliarden Dollar wert. Ein teures Geschäft, aber wohl ohne Alternative.ist die Aktie von Zooplus im German-M & A-Index vertreten, dessen Zusammensetzung der Finanzen Verlag betreut. Die Aktie hat nach einem langen Seitwärtstrend in den vergangenen vier Wochen deutlich an Wert gewonnen. Der Kurszuwachs um mehr als ein Viertel lag sicherlich nicht nur an den recht ordentlichen Zahlen. Vielmehr beginnen die Investoren jetzt die Übernahme des US-Wettbewerbers auf Zooplus zu übertragen.Bei Chewy.com wurde nämlich ein Umsatzmultiplikator von über drei gezahlt. Zooplus wird selbst nach dem Anstieg nur mit dem Einfachen des für 2017 erwarteten Umsatzes bewertet. Heißt: Ein vergleichbares Gebot würde bei 500 Euro je Aktie liegen.