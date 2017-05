BMW accumulate (equinet AG)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für BMW trotz Produktionsproblemen in mehreren Werken wegen fehlender Bauteile auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Für den Moment halte er die daraus entstehenden Kosten noch für überschaubar, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer Studie vom Montag. Er rechnet deshalb auch zunächst nicht mit einer klar negativen Kursreaktion. Sollten die Werke aber für mehrere Tage still stehen, dürften die Kostenbelastungen bedeutend ansteigen./tih/tav



