Barclays Sell (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Barclays nach dem jüngsten Bericht des Regulierers FPC über die Finanzstabilität britischer Banken auf "Sell" mit einem Kursziel von 180 Pence belassen. Wie erwartet, sei das antizylische Kapitalpolster zur Verhinderung einer Wirtschaftserhitzung durch übermäßige Kreditvergaben durch das Financial Policy Committee (FPC) von null auf 0,5 Prozent hochgeschraubt worden, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer Studie vom Mittwoch. Auf konsolidierter Basis seien die heimischen Banken den regulatorischen Forderungen etwas voraus. Für die Großbank Barclays rechnet Leitgeb jedoch damit, dass ein kontinuierlicher Kapitalaufbau die Dividenden und die Profitabilität belasten werde./ck/ajx



