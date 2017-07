Infineon Underweight (Morgan Stanley)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Er rechne mit einem Umsatz von 1,787 Milliarden Euro und damit weniger als am Markt sowie vom Chiphersteller selbst erwartet, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Montag. Beim operativen Gewinn geht der Experte von 299 Millionen Euro aus, ebenfalls weniger als vom Markt geschätzt./ajx/la



