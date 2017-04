Intel Underperform (Bernstein Research)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Im Februar hätten sich die Umsätze in der Halbleiterbranche zwar im Monatsvergleich besser als sonst üblich entwickelt, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer Studie vom Montag. Intel aber leide weiter unter strukturellem Gegenwind, etwa mit Blick auf das sich abschwächende Datencenter-Geschäft./la



