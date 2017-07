RTL buy (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RTL vor Zahlen zum zweiten Quartal von 83,60 auf 80,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Gewinnschätzungen für alle europäischen TV-Sender leicht gesenkt, rechne aber mit einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte, schrieb Analystin Lisa Yang in einer Branchenstudie vom Freitag. Wie bei ProSieben werden Investoren zur Zahlenvorlage vor allem auf das Werbegeschäft schauen. Hier dürfte RTL auf Kosten der Konkurrenz zugelegt haben./stk/ck



