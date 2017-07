STADA Verkaufen (DZ BANK)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Stada nach einem neuen Übernahmeangebot der verbündeten Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert auf 55 Euro belassen. Der aktuelle Aktienkurs des Pharmakonzerns spiegele die Spekulation im Rahmen der leicht verbesserten Offerte wider, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Montag. Er rate den Anteilseignern zum risikolosen Verkauf ihrer Aktien an der Börse. Die Andienung der Anteile an Bain Capital und Cinven berge das Risiko, dass der Übernahmeversuch erneut scheitere - dann könnte die Aktie auf den fairen Wert von 55 Euro zurückfallen./gl/la



