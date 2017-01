"Human error": George Soros Shortpositionen wurden versehentlich veröffentlicht | Nachricht | finanzen.net

Die niederländische Finanzmarktaufsicht entschuldigte sich am Donnerstag dafür, versehentlich Details zu Short-Positionen auf ihrer Seite veröffentlicht zu haben, die über die üblicherweise bereitgestellten Informationen hinausgehen. Eine Liste dieser Short-Positionen war am Dienstagnachmittag veröffentlicht worden - die Möglichkeit, dass sie heruntergeladen und unter Anlegern bereits verbreitet wurde, besteht. Am Mittwochmorgen wurde das brisante Dokument wieder von der Website entfernt. Unter anderem waren in der Liste Short-Positionen von Starinvestor George Soros aufgeführt. Der AFM-Sprecher Ward Snijders sagte "Bloomberg" am Donnerstag via Telefon, die Short-Positionen beträfen fallende Aktienkurse "zwischen 0,2 Prozent und 0,5 Prozent".

Auch ING Groep geshortet

Zuvor hatte bereits die "Financial Times" berichtet, dass einige der Short-Positionen, die auch Wetten gegen niederländische Banken beinhalteten, am Dienstagabend kurzzeitig auf der Seite der AFM erschienen waren. Eine dieser Banken soll die ING Groep gewesen sein, so "Financial Times". ING selbst wollte bislang kein Statement zum Vorfall abgeben.

Was sagt Soros selbst zum Vorfall?

Der Sprecher der niederländischen Finanzmarktaufsicht verriet bislang nicht, ob seit dem Vorfall am Dienstag Kontakt zu Soros bestanden hat oder aufgenommen wurde. Ein Sprecher des berühmten Investors war bislang nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, so "Bloomberg".

Panne durch "menschliches Versagen"

In der Regel veröffentlicht die AFM eine Liste mit Short-Positionen oberhalb von 0,5 Prozent auf Anteilsscheine der meisten an der Euronext in Amsterdam gelisteten Unternehmen. Daneben werden Investoren zwar gebeten, auch ihre Short-Positionen zwischen 0,2 und 0,5 Prozent offen zu legen, doch diese Informationen werden in der Regel nicht veröffentlicht. Als Grund für die Panne am Dienstag, gab die AFM "menschliches Versagen" an. Die niederländische Finanzzeitung "Het Financieele Dagblad" hatte zuvor berichtet, die Liste habe hauptsächlich "angelsächsische Investoren wie Marshall Wace und AQR beinhaltet" - es habe "keine überraschenden Namen gegeben".





