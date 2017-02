"Undichte Verpackungen": Pharmariese Bayer ruft Aspirin zurück | Nachricht | finanzen.net

Wie das Unternehmen mitteilte, habe man im Rahmen von Nachuntersuchungen festgestellt, dass es bei den Arzneimitteln Aspirin Plus C sowie Aspirin Effect vereinzelt zu "Undichtigkeiten am Primärpackmittel" kommen könne.

Undichte Verpackungen nur optisches Problem

In Folge der undichten Verpackungen können bei der "Aspirin Plus C" Tablette Verfärbungen auftreten, so der Pharmariese. Bei "Aspirin Effect" hingegen, das in Aluminium-Sachets ausgeliefert wird, könne es zu Verklumpungen des Granulats kommen, räumt das Unternehmen weiter ein.

Wirksamkeit nicht beeinträchtigt

Die Wirksamkeit der Medikamente soll hingegen nicht beeinträchtigt sein, auch in Sachen gesundheitliche Verträglichkeit gibt Bayer Entwarnung: "Für den Verbraucher besteht keine Gesundheitsgefährdung. Sollte der Verbraucher eine Verklumpung oder Verfärbung in einer der zurückgerufenen Chargen vorfinden, kann er diese über seine Apotheke reklamieren."

Diese Chargen sind betroffen

Der Rückruf der Produkte erfolge vorsorglich, um mögliche Reklamationsraten zu minimieren, so das Unternehmen in einer Pressemitteilunge. Betroffen seien demnach folgende Chargen:

Aspirin Plus C

10 Stück, Brausetabletten (PZN 01406632)

Ch.-B.: BTAGU51, BTAH400, BTAH8G0



Aspirin Plus C

20 Stück, Brausetabletten (PZN 01894063)

Ch.-B.: BTAH8U0, BTAHJL2



Aspirin Plus C

40 Stück, Brausetabletten (PZN 03464237)

Ch.-B.: BTAHJT2, BTAHJT3, BTAHJT4



Aspirin Effect

10 Stück, Granulat (PZN 01405147)

Ch.-B.: BTT1DWK



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bayer AG