So gut war Präsident Barack Obama für den Aktienmarkt

Am 20. Januar wird Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt - und die Experten spekulieren darüber, ob nach der Trump-Rally ein weiterer Schub für Aktien folgen oder doch Ernüchterung an den Börsen einkehren könnte. Bisher hat die Aussicht auf den Republikaner Donald Trump als US-Präsident die Märkte angetrieben - aber war der demokratische Präsident Barack Obama denn so schlecht für Aktienfans? Die Kursentwicklung während seiner Amtszeit gibt auf diese Frage eine klare Antwort.

Von der Finanzkrise zum Bullenmarkt

Barack Obama wurde am 20. Januar 2009 als 44. US-Präsident vereidigt. Er trat seine erste Amtszeit somit nur wenige Monate nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers und mitten in der Finanzkrise an. Die Aktienmärkte befanden sich zu dieser Zeit im freien Fall: Der Aktienindex S&P 500, der den breiteren US-Markt abbildet, schloss am Tag von Obamas Amtseinführung bei 805,22 Punkten - und zunächst ging es weiter abwärts. Im März 2009 fiel der S&P 500 schließlich bis auf 676 Punkte, hatte damit aber auch den Boden erreicht. Was dann folgte, war laut "CNN Money" einer der größten Bullenmärkte der Börsengeschichte.

Kurz bevor Barack Obama das vielleicht wichtigste Amt der Welt an seinen Nachfolger Donald Trump übergibt, notiert der S&P 500 bei rund 2.270 Zählern und damit starke 181,65 Prozent höher als noch vor acht Jahren. Auch Dow Jones und Nasdaq Composite legten seit dem 20. Januar 2009 wieder um rund 149 beziehungsweise 286 Prozent zu. Alle drei Indizes konnten zudem neue Allzeithochs verbuchen, während Barack Obama Präsident war.

Nicht alle Aktien profitierten

Doch nicht jede Aktie weist nach Präsident Obama eine so gute Bilanz auf wie die amerikanischen Indizes. "Forbes" hat auf Basis von Daten von "FactSet Research Systems" einige US-Papiere genauer unter die Lupe genommen und die größten Gewinner und Verlierer der Amtszeit des 44. US-Präsidenten ermittelt.

Besonders gelitten haben laut "Forbes" in den letzten acht Jahren Unternehmen aus dem Energie-Bereich - immerhin sind die Ölpreise unter Präsident Obama kräftig abgestürzt. Dennoch konnte der gesamte Sektor während seiner Amtszeit laut dem US-Magazin noch eine Rendite von 53 Prozent verbuchen. Und bei dem amerikanischen Unternehmen mit der schlechtesten Performance handelt es sich auch gar nicht um einen klassischen Energiekonzern. Stattdessen geht dieser Titel laut der Wirtschaftsseite an das Photovoltaikunternehmen First Solar. Dessen Aktie schloss am 20. Januar 2009 noch bei 137,76 Dollar - heute steht sie rund 75 Prozent tiefer, und das, obwohl Obama als Verfechter erneuerbarer Energien galt. Von seinen Versprechen in Sachen Energiepolitik und Umweltschutz konnte er aufgrund des Widerstands im Kongress aber nur wenige durchsetzen.

Auf den weiteren Plätzen der schlechtesten US-Aktien während Obamas Präsidentschaft folgen dann jedoch laut "Forbes" die klassischen Energieunternehmen Transocean, Southwest Energy und Chesapeake Energy. Sie haben in den vergangenen acht Jahren an der Börse 67 Prozent, beziehungsweise 64 Prozent und 46 Prozent verloren.

Die großen Börsengewinner unter Obama

Insgesamt betrachtet ist Obamas Bilanz am Aktienmarkt aber durchaus positiv: 469 Aktien aus dem S&P 500, die schon zu seiner Amtseinführung im Index enthalten waren, sind laut "Forbes" auch heute noch darin gelistet - und nur zwölf von ihnen weisen eine negative Rendite auf. Es gibt also viele Gewinner. Am besten liefen laut dem Wirtschaftsmagazin Titel aus den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter, Informationstechnologie und Finanzdienstleistungen.

Absoluter Spitzenperformer bei den Einzeltiteln sei eine Aktie, von der in Deutschland wohl noch kaum jemand etwas gehört hat: Ulta Salon Cosmetics & Fragrance. Das Papier der Drogeriekette stand am 23. Januar 2009, wenige Tage nach der Amtseinführung von Präsident Obama, bei 6,50 Dollar. Dank einer kräftigen Expansion - die Kette hat mittlerweile rund 950 Läden in den USA - steht die Aktie heute bei rund 265 Dollar. Damit konnten Anleger ein sagenhaftes Plus von 3.985 Prozent einstreichen!

Nur wenig schlechter schlugen sich die Papiere des Streamingdienstes Netflix und des Sportartikelherstellers Under Armour. Aufgrund des technologischen Fortschritts wurde das Streaming von Filmen immer beliebter und Netflix entwickelte sich während Obamas Amtszeit von einem Leih-DVD-Versand zu einem der Big Player im Streaming-Geschäft. Das wirkte sich auch auf den Aktienkurs aus: Die Netflix-Aktie schloss am 20. Januar 2009 bei 4,26 Dollar und notiert nun bei rund 133 Dollar - ein Kursplus von 3.022 Prozent. Der Wert von Under Armour legte im gleichen Zeitraum immerhin noch um rund 1.138 Prozent zu.

Wie viel Verantwortung trägt Obama an dieser Entwicklung?

Nur weil der Aktienmarkt sich unter Barack Obama gut entwickelt hat, muss das aber natürlich nicht heißen, dass ausschließlich er und seine Politik dafür verantwortlich waren. Gerade in den letzten Wochen profitierten viele Titel auch von der Rally nach dem Wahlsieg von Donald Trump, und Obama übernahm das Amt außerdem zu einer Zeit, als die Kurse weltweit am Boden lagen. Es konnte also fast nur nach oben gehen.

Tatsächlich stiegen die Kurse auch schon wenige Wochen nach Obamas Amtsantritt wieder an - als Talsohle am Aktienmarkt gilt gemeinhin der März 2009. Maßnahmen der neuen US-Regierung hätten da jedoch noch kaum Zeit gehabt, ihre Wirkung zu entfalten. Obama legte zwar ein 800 Milliarden Dollar schweres Konjunkturprogramm auf, das Steuersenkungen sowie Investitionen in Infrastruktur und Ausbildungsprogramme umfasste und die Wirtschaft ankurbeln sollte, das entfaltete aber erst in den drauf folgenden Jahren langsam seine Wirkung. Das Rettungsprogramm für die angeschlagenen US-Banken - deren Aktien in den letzten Jahren ebenfalls wieder kräftig zulegten - wurde aber beispielsweise bereits Ende 2008 genehmigt und fiel damit noch in die Regierungszeit von George W. Bush. Zudem trägt auch die Geldpolitik der Fed und anderer Notenbanken weltweit einen großen Anteil daran, dass sich die Aktienmärkte nach dem Einbruch wieder erholt haben und sogar neue Rekorde erreichen konnten.

Natürlich stellt sich da auch die Frage, wie viel ein US-Präsident Donald Trump überhaupt tun kann, um die Kurse weiter anzutreiben. Trump plant zwar auch ein riesiges Konjunkturpaket - und setzt dafür auf nahezu die gleichen Maßnahmen wie Obama - dass er aber in einer Wachstumsphase so viel investieren will, sehen einige Experten durchaus kritisch. Josef Braml von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sorgt sich gegenüber der "WirtschaftsWoche" um die hohen Schulden, die die USA dafür aufnehmen müssten - während die US-Notenbank gerade die Zinswende einleitet. Die höhere Schuldenlast könnte dafür sorgen, dass die Wirtschaft einen Schock erleidet und die USA in eine neue Krise rutscht, so der Experte.

So schlugen sich andere US-Präsidenten

Wie gut Donald Trump also wirklich für den Aktienmarkt ist, werden wir in vier bis acht Jahren wissen. Sehr viel muss er allerdings nicht leisten, damit am Ende eine bessere Bilanz als beim letzten republikanischen US-Präsidenten George W. Bush stehen bleibt: Unter ihm hatte der S&P 500 um rund 40 Prozent nachgegeben - das Platzen der Dot.com-Blase und die Finanzkrise trugen natürlich ihren Teil dazu bei. Dennoch stehen die letzten demokratischen Präsidenten deutlich besser da. Auch unter Bill Clinton legte der US-Aktienmarkt zu. Vom 20. Januar 1993 bis zum 20. Januar 2001 war der S&P 500 sogar um rund 210 Prozent gestiegen.





