Dank Trump-Rally: Warren Buffett steigert Quartalsgewinn kräftig | Nachricht | finanzen.net

Im abgelaufenen vierten Quartal stieg der Überschuss von Berkshire Hathaway im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar, wie die Investmentgesellschaft am Samstag mitteilte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Buffett mit Berkshire Hathaway somit insgesamt 24,1 Milliarden Dollar verdient. Das war etwas weniger als im Vorjahr.

Für die Zukunft zeigte sich die 86-jährige Börsenlegende zuversichtlich: "Unsere Annahme ist, dass die Investmentgewinne in den kommenden Jahren weiter beträchtlich sein werden", schrieb Buffett in seinem jährlichen Brief an die Berkshire Aktionäre.

