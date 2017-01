Euro am Sonntag-Analyse: Trendsetter Asos: Hier gibt es anziehende Kurse! | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Birgit Haas, Euro am Sonntag



Tweed, Barbour-Jacken und wild geblümte Liberty-Blusen sind längst nicht alles, was der ­britische Modemarkt zu bieten hat. Der Online-Versandhändler Asos verkauft weltweit Marken­kleidung für 20- bis 29-Jährige und ist total hip. Im vergangenen Quartal hat das britische Modehaus seine Einkünfte im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent steigern können. Asos-Chef Nick Beighton hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr deshalb gleich um fünf Prozent angehoben. Auch An­leger sind angetan: Der Aktienkurs stieg im vergangenen halben Jahr um rund 20 Prozent.

Wachstumschance USA

Asos

Am Markt angesagt

Asos zählt zu den Gewinnern des Brexit und des schwachen Pfunds. Kleidung, Schuhe und Schönheitsprodukte verkauft der Onlinehändler hauptsächlich im Ausland - und kann seit dem Referendum zum Austritt aus der EU im Preiskampf auftrumpfen. Die Absatzzahlen jenseits der britischen Insel wuchsen zwischen September und Jahresende um mehr als die Hälfte. "Das ist eine Spitzenperformance. Um mit dem Wachstum umgehen zu können, werden wir unsere Infrastrukturinves­titionen steigern", sagt Chef Beighton. Bis zu 170 Millionen Pfund, umgerechnet 193 Millionen Euro, sollen in neue Lager und besseren Kundenservice fließen. In den kommenden drei Jahren will Beighton dafür 1.500 neue Stellen schaffen. Das ambitionierte Ziel: Asos soll den jährlichen Gewinn verdoppeln.Die Digitalisierung zwingt schließlich alle Unternehmen in der Branche zum Umdenken. 2016 wuchs der Modehandel weltweit laut einer Analyse von McKinsey lediglich um zwei bis drei Prozent - nach zuletzt über fünf Prozent. "Die Kunden sind anspruchsvoller, unterscheiden genauer, und ihre Kaufgewohnheiten sind nicht mehr so vorhersehbar", schreiben die Unternehmensberater.Asos ist bei diesem Strukturwandel vielen Konkurrenten voraus. Die Strategie wird immer wieder nachjustiert. Die Eigenmarke ist erfolgreich, besonders im Sportbereich. Alles kann per App auf dem Smartphone oder auf der Website mit wenigen Klicks gekauft werden. Die Lieferzeiten hat das Unternehmen im vergangenen Jahr beschleunigt. In Europa, wo etwas mehr als ein Viertel des Gewinns erwirtschaftet wird, trifft die Ware bereits am Tag nach der Bestellung ein.In den USA dauert das zwar noch ein paar Tage länger, aber hier schlummert das größte Wachstumspotenzial für Asos. Bislang steuert Nordamerika nur 13 Prozent zum Umsatz bei. Die Zuwächse sind allerdings so hoch wie nirgendwo sonst. Auf der Liste der nächsten Investi­tionen der Briten stehen deshalb weitere Lagerhäuser in den Vereinigten Staaten.Der Markt bietet allerdings nicht nur Chancen, sondern birgt auch Risiken. Der lokale Wettbewerber Boohoo verleibt sich gerade den Modehändler Nasty Gal ein und schaltet auf Angriff. Ob der neue US-Präsident auch Unternehmen aus Großbritannien mit Importzöllen belegen will, ist noch unklar. Und wegen des schwachen Pfund könnten US-Investitionen teurer werden als geplant.Die Strategie und ein gutes Währungsmanagement lassen der Aktie jedoch Raum nach oben. Das dürfte Anleger bei Kauflaune halten - ebenso wie jugendliche Modeshopper.Je näher die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens rücken, desto tiefer fällt das Pfund zum Euro. Asos profitiert, der Modeversandhändler ist vor allem international ­unterwegs und hat die Umsätze prozentual zweistellig gesteigert. Für die bis Ende August laufende Periode rechnen Analysten mit ­einem Gewinnplus von über 20 Prozent. Asos investiert in die Infrastruktur und zahlt keine Dividende. Trotz Währungsverlusten steigt der Kurse der Aktie in Euro. Attraktiv.

