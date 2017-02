Euro am Sonntag-Einschätzung: Johnson & Johnson: Milliardendeal im Fokus | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Florian Westermann, Euro am Sonntag



Der Pharma- und Konsumgüterriese Johnson & Johnson (J & J) sorgt für einen Paukenschlag in der Biotechbranche. Die Amerikaner legen 30 Milliarden Dollar für die Schweizer Biotechfirma Actelion auf den Tisch. Für Actelion-Chef und -Gründer Jean-Paul Clozel war es aber wohl keine leichte Entscheidung, dem Deal zuzustimmen. Der Kardiologe hatte in der Vergangenheit immer dafür gekämpft, unabhängig zu bleiben. Angesichts der gebotenen Summe hatte der Vollblutwissenschaftler aber kaum eine Wahl.

Clozel bleibt im Spiel

. Die Verwaltungsräte beider Firmen stimmten dem Vorstoß bereits zu. An der Börse sorgte die Meldung für ein Kursfeuerwerk. Die Actelion-Aktie schoss aus dem Stand um über 20 Prozent in die Höhe. Dass in letzter Minute ein Gegenangebot eines Konkurrenten den Kurs weiter beflügelt, halten Analysten für unwahrscheinlich. Die Offerte bewertet Actelion bereits mit dem Zwölffachen des Umsatzes und dem 35-fachen Betriebsgewinn., das Schweizer Biotechunternehmen zu schlucken. Eine erste Verhandlungsrunde wurde ohne Ergebnis abgebrochen. Zwischenzeitlich trat auch der französische Pharmakonzern Sanofi als Kaufinteressent für Actelion auf den Plan. Die Actelion-Aktie zog in diesem Zusammenhang seit November, als erste Gerüchte über ein Interesse der Amerikaner an den Schweizern aufkamen, um rund 80 Prozent an.Jean-Paul Clozel und seiner Ehefrau Martine, die Forschungs­chefin ist und maßgeblich daran beteiligt war, Actelion in den vergangenen 20 Jahren zu Europas führendem Biotechkonzern zu machen, erhalten aus dem Verkauf ­ihrer Anteile 1,5 Milliarden Dollar. Doch Geld war für das Forscherpaar nie das ausschlaggebende Argument.Die Clozels haben dem Verkauf wohl nur deshalb zugestimmt, weil J & J im Zuge der Übernahme die Forschungsabteilung der Eidgenossen ausgliedert und an die Börse bringt. Die Actelion-Aktionäre werden an der R & D NewCo genannten Gesellschaft beteiligt. J & J wird anfangs 16 Prozent der Anteile halten, mit der Option, über eine Wandelanleihe weitere 16 Prozent zu erwerben. Chef wird Jean-Paul Clozel. Den Unternehmenswert der Sparte, die in den kommenden Jahren noch keine Erlöse erzielen wird, taxiert das Analysehaus Jefferies auf eine halbe bis eine Milliarde Franken.mit einem robusten Umsatz- und Gewinnanstieg ab. Der Ausblick für das neue Jahr blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. Das erklärt auch die jüngste Kursschwäche der Aktie.Die Medikamente der Schweizer gegen lebensbedrohlichen Blut­hochdruck in der Lunge erzielen hohe Erträge und bedienen lediglich einen kleinen Nischenmarkt, der bei der anhaltenden Diskussion in den USA um die Preisgestaltung der Pharmabranche kaum betroffen sein dürfte. Auf Basis des bereinigten Gewinns je Aktie soll die Übernahme sofort zum Ergebnis beitragen, verspricht J & J-Boss Alex Gorsky.

