Die Snap -Aktie konnte sich am Montag über zahlreiche Analysten-Einschätzungen freuen , in denen das Papier mehrheitlich zum Kauf empfohlen wurde - ein Novum für die Snapchat-Mutter, denn zuvor waren die Experten eher pessimistisch eingestellt gewesen und hatten überwiegend zum Verkauf geraten. Der Kurs der Snapchat-Aktie legte zum Wochenauftakt als Reaktion auf die freundlichen Analystenstimmen dann auch einen Freudensprung hin und gewann an der New Yorker Börse rund fünf Prozent.

Bei genauerem Hinsehen wird allerdings klar, dass nicht die bisherigen Analysten ihre Meinung geändert haben, sondern eine Flut an neuen Kommentaren dafür gesorgt hat, dass nun die Snapchat-Bullen die Oberhand gewonnen haben. Dass sich ausgerechnet zum Wochenauftakt so viele Analysehäuser auf die Aktie gestürzt haben, hat auch einen ganz einfachen Grund: Seit dem Snapchat-IPO am 2. März sind mittlerweile 25 Tage vergangen. Für die Konsortialbanken, die den Börsengang begleitet haben, endete damit die Stillhalteperiode - und viele verschwendeten keine Zeit damit, ihre Meinung kundzutun.

Konsortialbanken mit Kaufempfehlungen für Snap

26 Banken hatten den Börsengang von Snap im Vorfeld betreut und für die Platzierung der Aktien bei Investoren gesorgt. Rund die Hälfte von ihnen veröffentlichte am Montag nun auch eigene Analysen. Auffällig daran: Große Kritikpunkte anderer Analysehäuser wurden nun auf einmal zu starken Kaufargumenten. Die Analysten von RBC Capital Markets sehen es beispielsweise als Vorteil an, dass Snapchat nur rund ein Zehntel der täglich aktiven Nutzer von Facebook hat, da sich so gute Wachstumschancen böten. Auch die Aktienspezialisten der Konsortialbank Jefferies halten es nicht für einen Nachteil, dass der Durchschnittserlös pro Nutzer bei Snapchat neunmal geringer ist als bei Facebook. Durch eine weitere Skalierung des Anzeigengeschäfts sollte sich diese Lücke in den kommenden Jahren weiter verengen, so die Experten.

Auch die Analysten von Goldman Sachs und Morgan Stanley, die beim Börsengang als Bookrunner fungiert hatten, fanden positive Worte zu Snapchat. Morgan Stanley hofft wegen der attraktiven Zielgruppe der Millennials auf kräftige Werbeeinnahmen, Goldman Sachs hält ein Investment in Snap zwar für risikoreich, sieht aber dadurch hohes Potenzial für Kursgewinne. Beide empfehlen die Aktie zum Kauf. Dieser Empfehlung schlossen sich außerdem auch die Konsortialbanken Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse, Cowen and Company, William Blair & Company und JMP Securities an. Von Oppenheimer, UBS, JPMorgan und Stifel, die ebenfalls am IPO beteiligt waren, gab es hingegen nur ein "Hold".

Interessenskonflikt oder ernstzunehmende Empfehlung?

Dass die großen Wall-Street-Banken so positiv gestimmt sind, überrascht nicht wirklich. "Nach dem Ende der Stillhaltefrist in ein paar Wochen werden die Konsortialbanken eigene Analysen veröffentlichen. […] Dabei wird es sich typischerweise um Kauf- oder Halteempfehlungen handeln", sagte Matt Kennedy von Renaissance Capital bereits Anfang März gegenüber "Fortune". Anleger sollten die Analysen jedoch trotzdem nicht vorschnell als reinen Gefälligkeitsdienst abtun, durch den sich die Konsortialbanken weiterhin mit Snap gutstellen wollen. Es handelt sich immerhin um bekannte Größen im Investmentbanking, die ihren Ruf und das Vertrauen ihrer Kunden auf Spiel setzen würden, wenn sie eine schlechte Aktie nur aus Gefälligkeit zum Kauf empfehlen würden.

Das US-Magazin weist außerdem darauf hin, dass die großen Banken, gerade weil sie am IPO beteiligt waren, auch mehr wissen könnten als die kleineren Analysehäuser, die direkt nach dem Börsengang mit Verkaufsempfehlungen vorgeprescht waren. Denn sie standen in Kontakt mit den Verantwortlichen bei Snap und haben dadurch womöglich auch tiefere Einblicke in das Geschäftsmodell und die Zukunftspläne des Konzerns erlangt. Die Kaufempfehlungen haben also wohl durchaus ihre Berechtigung - und ein Interessenskonflikt könnte genauso gut bei den kleineren Analysehäusern vorliegen, die mit ihren "Sell"-Ratings zum größten IPO seit Alibaba wenigstens einmal im Scheinwerferlicht stehen wollten.





