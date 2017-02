IPO im Frühjahr 2017: Snapchat geht an die Börse: Wer profitiert am meisten? | Nachricht | finanzen.net

Kommt das Snapchat-IPO?

Der Aufstieg Snapchats

Mit Snap Inc kamen neue Produkte

Die Profiteure des Snap-IPOs

Im März 2017 soll es nun soweit sein. Snap , wie sich das Unternehmen hinter dem Chatgiganten Snapchat nennt, bereitet seinen großen Gang an die Börse vor. Dieses könnte das größte Börsendebüt seit dem IPO der chinesischen Internetplattform sein."Wir müssen an die Börse", sagte Snapchat Gründer und Snap-CEO Evan Spiegel bereits im vergangenen Jahr. Ebenfalls bestätigte er damals, dass es bereits Pläne für den Börsengang geben solle. Nun wird es laut Medienberichten der "Financial Times" und des "Wall Street Journal" ernst: Die US-Investmentbanken Morgan Stanley und Goldman Sachs sollen von Snap beauftragt worden sein, den Börsengang des Startups vorzubereiten, welcher nach Insiderinformationen Ende März 2017 stattfinden soll.Die Bewertung, auf welche das Unternehmen abziele sei bei 25 Milliarden US-Dollar und markiert den Gipfel einer immer ansteigenden Bewertung des US-Unternehmens. Im Jahr 2013 wurde die Chatplattform noch mit rund 3 Milliarden US-Dollar bewertet, bei der vergangenen Finanzierungsrunde im Mai 2015 stieg diese schon auf 17,8 Milliarden US-Dollar.Snap selbst rechnet Medienberichten zufolge durch den Börsengang mit einem Erlös von bis zu 3 Milliarden US-Dollar.Auch die Zahlen sprechen für einen Mega-Börsengang. 150 Millionen Nutzer kann das Techunternehmen bereits täglich verzeichnen, den Umsatz konnte Snapchat von 60 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr auf 350 Millionen fast versechsfachen. 2017 soll die Milliardenschwelle geknackt werden. Umsatz macht das Unternehmen, das als Fotomessenger bekannt wurde, mittlerweile mit Werbung. So konnte sich die Plattform als Werbe- und Newsplattform vor allem in den Vereinigten Staaten bereits einen Namen machen und besitzt bei den US-Teenagern die Poleposition unter den Sozialen Netzwerken. Dahinter kämpfen Instagram, sowie Twitter und Facebook auf Platz drei und vier um den Anschluss an die beliebteste Story-App.Das Startup mit dem CEO Spiegel, welches hinter Snapchat steht, benannte sich am 23. September 2016 in Snap Inc um. Mit der Umbenennung wirft Snap Inc nun neue Produkte auf den Markt. Eine erste Kostprobe gab es in Sachen Hardware: Spectacles. Eine Sonnenbrille mit integrierter Kamera. Sie ermöglicht es, dem Träger der Hightech-Brille per Knopfdruck einen 10 Sekunden langen Film aufzunehmen und diesen mit dem Smartphone und gleichzeitig mit dem persönlichen Snapchat Account zu synchronieren. Auf diesem Weg sollen nun neue Märkte erschlossen und erobert werden.Mit den Details zu den Vorbereitungen auf den Börsengang sind laut Berichten der US-Medien mittlerweile auch diejenigen bekannt, welche wohl am meisten vom anstehenden Börsendebüt Snapchats profitieren. So halten die beiden Gründer Evan Spiegel und Bobby Murphy jeder circa 15-20 Prozent am Snap-Imperium. Dies entspricht jeweils rund 4 Milliarden US-Dollar. Ebenfalls im Milliardenbereich haben institutionelle Invesoren wie die Venture-Capital Unternehmen Benchmark (12 Prozent), Leightspeed Venture Partners (8 Prozent) und Institutional Venture Partners (5 Prozent) teil am Unternehmen. Diese bewegen sich zwischen Anteilen im Wert von 200 Millionen bis 3 Milliarden US-Dollar.Mit dem Börsengang erhofft sich Snap einen enormen Anstieg des Umsatzes. Dieser soll demnach 2017 rund eine Milliarde US-Dollar betragen. Wie der Börsengang sich auf die Zukunft des Chatriesen auswirken wird, bleibt abzusehen. Entgegen den Erwartungen rechnen zahlreiche Experten mit einem Rückgang der Nutzerzahlen. Um einem Nutzerverfall entgegenzuwirken wie ihn einst den Kurznachrichtendienst Twitter ereilte, arbeitet Snap kontinuierlich an der Verbesserung der Chatplattform und der Erschließung neuer Märkte.



Redaktion finanzen.net

