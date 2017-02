Kinnevik macht Kasse: Rocket Internet-Aktie bricht ein: Großaktionär reduziert Beteiligung | Nachricht | finanzen.net

Kurz nach Börseneröffnung fällt das Papier von Rocket Internet um rund 9 Prozent, nachdem sich die Investmentfirma Kinnevik von rund elf Millionen Aktien getrennt hat. Inzwischen ist das Papier auf ein Minus von knapp 10 Prozent abgerutscht.

Bei institutionellen Investoren wurden rund 10,9 Millionen Aktien zu 19,25 Euro das Stück platziert, heißt es. Das ist ein deutlicher Abschlag zum letzten Schlusskurs der Rocket-Aktie, der bei 21,35 Euro lag. Kinnevik nimmt mit der Platzierung dennoch nach eigenen Angaben rund 209 Millionen Euro ein.

Unklar ist bisher, ob Kinnevik sich darüber hinaus noch von weiteren Aktien trennen will, am Markt wird allerdings bereits darüber spekuliert. Die Lock-Up-Periode für den übrigen Kinnevik-Anteil sei mit 90 Tagen recht kurz, sagte ein Händler. Bisher hielt der schwedische Investor rund 13 Prozent an dem Unternehmen der Samwer-Brüder.





Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires

