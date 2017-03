Heute im Fokus

DAX übersteigt 12.000-Punkte-Marke -- Dow erstmals über 21.000 Zählern -- Nordex dank AWP-Übernahme mit Zuwächsen -- Zalando will 2017 Wachstumstempo halten -- Bayer, Covestro, Linde, Praxair im Fokus

McDonald's-Aktie vom Handel ausgesetzt. Opel und GM: Eine unendliche Geschichte? Fünf Szenarien für die Zukunft Europas nach dem Brexit. Mylan-Aktie zieht an: Gewinn mehr als verdoppelt. Darum macht Buffetts Apple-Investment wirklich Sinn. Klöckner & Co zurück in schwarzen Zahlen. So will Starbucks in Italien punkten.