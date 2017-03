Nachgehakt bei...: Capital-Stage-Chef: "Erwarte keinen US-Kahlschlag" | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag



€uro am Sonntag: Mit der Übernahme des Wettbewerbers Chorus ist Capital Stage stark gewachsen. Ihre erste Bilanz nach 100 Tagen als Vorstandschef?

Holger Götze: Wir werden als Gruppe am Markt besser wahrgenommen. Auch auf der Akquisitions- und Finanzierungs­seite ergeben sich neue Chancen. 2017 wollen wir weiter wachsen und den ­Einstieg in neue Märkte prüfen.

Sie wollen auch in den USA investieren. Was versprechen Sie sich davon unter Trump?

Wir müssen abwarten, welche Maßnahmen der US-Präsident bei erneuerbaren Energien ergreift. Trump sagt selbst, dass Jobs ganz oben auf seiner Agenda stehen. Mittlerweile arbeiten mehr als viermal so viele Menschen in der US-Solarindustrie wie in der gesamten Kohleindustrie. Es ist schwer vorstellbar, dass die US-Regierung hier einen Kahlschlag provoziert.

Wie wollen Sie Capital Stage positionieren?

Mit einem Gigawatt Gesamterzeugung gehören wir zu den großen unabhängigen Playern in Europa. Die Branchenkonsolidierung wollen wir aktiv mitgestalten.

Welche Mittel stehen für Zukäufe parat?

Derzeit verfügen wir für den Ankauf ­weiterer Solar- und Windparks über freie ­Mittel im hohen zweistelligen Millionenbereich. Durch den Hebel auf Projektebene ergibt sich ein Gesamtinvestitionsvolumen von mehreren Hundert Millionen Euro.

Was erwarten Sie bei Umsatz und Ergebnis?

Für 2016 gehen wir von einem Umsatz von über 140 (2015: 112,8) Millionen Euro und einem operativen Betriebsergebnis von über 60 (2015: 55,4) Millionen Euro aus. Für 2017 erwarten wir - noch ohne mögliche Zukäufe - eine Umsatzsteigerung auf über 200 Millionen Euro sowie einen weiteren Anstieg des operativen Betriebsergebnisses auf über 90 Millionen Euro.

