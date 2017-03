Nachgehakt bei...: Sparkassenverband-Chef: "EZB muss umsteuern" | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Birgit Haas, €uro am Sonntag



€uro am Sonntag: Die Sparkassen haben sich Ihrer Ansicht nach inzwischen gut auf das niedrige Zinsumfeld eingestellt. Verstummt damit Ihr Protest gegen die EZB?

Georg Fahrenschon: Die Inflation im Euroraum hat inzwischen deutlich angezogen, aktuell liegt sie laut Eurostat bei zwei Prozent. Das ist voll im Zielkorridor der EZB. Wer in den letzten Jahren Null­inflation und damit einhergehende Deflationsgefahren als Argument genutzt hat, um eine extrem expansive Geldpolitik zu begründen, muss jetzt auch die Konsequenzen ziehen und langsam umsteuern.

Erwarten Sie einen baldigen Zinsschritt?

Die EZB muss langsam und besonnen umsteuern. Dazu gehört zunächst, dass das Anleihekaufprogramm schrittweise zurückgefahren und beendet wird. Ein ­Zinsschritt ist aktuell noch nicht in Sicht. Er ist aber bei weiterer wirtschaftlicher Erholung des Euroraums perspektivisch der logische nächste Schritt.

Wie groß ist die Belastung für die ­einlagenstarken Sparkassen?

Der Zinsüberschuss lag 2016 mit 22,2 Milliarden Euro rund 840 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert. Hier zeigen sich die Auswirkungen des extrem niedrigen Zinsumfelds. Gleichzeitig ist es den Sparkassen aber gelungen, ungefähr die Hälfte dieser Summe durch eigene Anstrengungen wieder hereinzuholen.

Negativzinsen weiterzugeben ist heikel. Wie geht die Entwicklung weiter?

Die Sparkassen wollen keine Negativzinsen. Schon gar nicht für Sparer. Deswegen stemmen sie sich mit Macht dagegen - teilweise zu ihren eigenen Lasten. Die Situation bei gewerblichen Kunden oder institutionellen Anlegern ist dagegen eine andere. Hier können die Sparkassen nicht dauerhaft gegen den Markt arbeiten und Zugeständnisse machen.

