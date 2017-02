Nachgehakt bei...: Ströer-Chef: "Sind exzellent aufgestellt" | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag: Ströer wächst rasant und hat 2016 erstmals die Milliardenschwelle beim Umsatz überschritten. Kann das in dem Tempo so weitergehen?

Bernd Metzner: Für unser organisches Wachstum haben wir uns einen Zielkor­ridor von fünf bis zehn Prozent gesetzt. ­ Für 2017 rechnen wir mit rund 1,3 Milliarden Euro (2016: 1,12 Euro) Umsatz.

Zum Wachstum haben zuletzt auch Übernahmen beigetragen, etwa von T-Online oder dem Statistikanbieter Statista. Welche Rolle spielen künftig Zukäufe?

Zwar liegt unser Fokus auf organischem Wachstum. Wir werden aber auch in Zukunft anorganisch wachsen. Zukäufe sind jedoch nur schwer vorhersehbar. Wir verhalten uns oppor­tunistisch und schauen uns interessante Assets an, die gut zu uns passen. Falls sich eine gute Gelegenheit bietet, werden wir sie auch nutzen.

Welche Mittel stehen dafür zur Verfügung?

Mit unserer guten Bonität sind wir finanziell für unsere Wachstumspläne exzellent aufgestellt. Wir verfügen mit unseren weiter verbesserten Kreditlinien von bis zu 700 Millionen Euro sowie einer für 2017 erwarteten Innenfinanzierungskraft von über 320 Millionen Euro Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen über größtmög­liche Flexibilität.

Was bleibt für die Aktionäre?

Wir haben für 2016 eine 40 Prozent höhere Dividende von erstmals einem (Vorjahr: 0,70) Euro in Aussicht gestellt.

Müssen Sie von der traditionellen Außen- und Plakatwerbung unabhängiger werden?

Wir verfügen mit der Außenwerbung über ein langfristig und strukturell wachsendes Stammgeschäft, in das wir weiter inves­tieren und das wir mit neuen digitalen ­Geschäften erweitern. Genau das unterscheidet uns von Wettbewerbern, die ihr schrumpfendes Kerngeschäft durch Digitalwachstum kompensieren müssen.

