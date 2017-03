Neues zu iPhone, iPad & Co.: Das wird vom bevorstehenden Apple-Event im März erwartet | Nachricht | finanzen.net

Der Konzern aus Cupertino macht es mal wieder spannend, wenn es um geplante neue Produkte und den Termin ihrer Vorstellung geht. Zuletzt hat Apple allerdings immer im März Neues gezeigt, und so sind die Erwartungen auch dieses Jahr groß. "MacRumors" will aus Zuliefererkreisen erfahren haben, dass Apples Frühjahrsevent 2017 zwischen dem 20. und dem 24. März stattfinden soll. Das wäre bereits in der kommenden Woche. Der Blog merkt allerdings selbst an, dass diese Terminplanung ziemlich ambitioniert ist, denn bislang fehlt jede offizielle Ankündigung. In den letzten beiden Jahren wurden jeweils an einem Montag im März neue Produkte aus Cupertino vorgeführt und die Einladungen elf bis zwölf Tage vor dem festgelegten Termin verschickt. Wenn Tim Cook mit dieser "Tradition" nicht bricht und gleichzeitig am Monat März festhält, ist also eher ein Termin in der übernächsten Woche wahrscheinlich.

Apple nimmt bei iPads wohl neue iPhone-Technik vorweg

Auch wenn der Termin noch nicht feststeht - bei den Dingen, die Apple wohl vorstellen wird, sind sich die Experten weitestgehend einig. An erster Stelle sollen den Fans angeblich neue Tablets präsentiert werden. Dabei wird sich Apple voraussichtlich auf die Modelle aus der Reihe "iPad Pro" konzentrieren: Das große iPad Pro mit 12,9 Zoll soll komplett überholt werden, das Modell mit 9,7-Zoll-Bildschirm als neue Einsteigervariante dienen.

Daneben wird noch ein drittes neues iPad Pro erwartet. Dessen Bildschirmdiagonale soll bei 10,5 Zoll liegen, das Gerät selbst aber die Abmessungen des aktuellen iPad Pro mit 9,7 Zoll haben. Um das zu schaffen, wird Apple laut "MacRumors" die Display-Einfassung deutlich schmaler gestalten. Auch der Home Button könnte wegfallen. Sollten sich diese Spekulationen bewahrheiten, würde Apple damit technische Änderungen vorwegnehmen, die eigentlich erst für das iPhone 8 erwartet worden waren.

Die Experten gehen allerdings mehrheitlich davon aus, dass das neue 10,5-Zoll-iPad und das überholte Gerät mit 12,9 Zoll in den nächsten Wochen noch nicht in den Regalen stehen werden. Angelblich soll es Probleme mit einem Zulieferer sowie allgemeine Lieferschwierigkeiten geben. Selbst wenn sie also noch im März präsentiert werden, könnten diese Tablets wohl erst ab Mai verschickt werden, so die Einschätzung. Womöglich könnte Apple die Präsentation aber auch so lange verschieben, bis die Lieferschwierigkeiten behoben sind.

Darüber hinaus könnte Tim Cook beim Frühjahrsevent auch noch ein neues iPad Air im Gepäck haben. Das iPad Air 2 wurde im Oktober 2014 vorgestellt und ist somit nun rund zweieinhalb Jahre alt - höchste Zeit für ein Update. Alternativ wäre es aber auch denkbar, dass Apple die sehr unübersichtliche Produktpalette bei den iPads zugunsten der iPad Pro bereinigt und das iPad Air komplett aus dem Sortiment nimmt.

Neuerungen bei iPhones erwartet

Für die Vorstellung neuer iPhones gibt es traditionell die Keynote im Herbst, doch schon im letzten Jahr legte Apple mit dem iPhone SE auch im Frühjahr ein neues Smartphone vor. Das Einsteiger-iPhone, das in der aktuellen Version auf der Technik des iPhone 6s basiert, könnte in diesem Jahr eine Auffrischung erhalten. Experten erwarten jedoch lediglich ein Speicher-Upgrade. Ansonsten dürfte sich technisch wohl nichts ändern, da sich das für Apple aufgrund des vergleichsweise niedrigen Preises für das iPhone SE schlicht finanziell nicht auszahlen würde.

Auch für das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus könnte es eine überraschende Ankündigung geben: Gerüchten zufolge will Apple den beiden aktuellen Flaggschiffmodellen eine neue Farbe verpassen. Im Rahmen der Aktion "Product Red", bei der ein Teil der Verkaufserlöse AIDS-Programmen in Afrika zugutekommt, sollen die aktuellen Smartphones angeblich auch in knalligem Rot auf den Markt kommen. Die Farbe wäre eine echte Neuerung, mit der seinerzeit nicht einmal das bunte iPhone 5c aufwarten konnte. Der stärkste Hinweis darauf: Auf der US-Webseite von Apple kann man bereits jetzt einen iPod Touch in der neuen Farbe bestellen.

Zeigt Tim Cook noch mehr?

Neben den Updates für iPad und iPhone könnte Tim Cook aber noch ein paar Dinge mehr präsentieren. Wie jedes Jahr werden auch in diesem Frühjahr wieder neue Armbänder für die Apple Watch erwartet. Daneben wird gemutmaßt, dass auch der Start von Apple Pay in weiteren Ländern angekündigt werden könnte. Möglicherweise ist dieses Mal auch endlich Deutschland dabei - die offizielle Supportseite für den Dienst hat Apple zumindest schon ins Deutsche übersetzen lassen.

Da schon länger keine neuen iMacs mehr vorgestellt wurden, hofft "Macworld" außerdem auf neue Desktop-Rechner. Daneben könnte laut dem Magazin auch das 12-Zoll MacBook überarbeitet werden. Genauere Angaben zu den erwarteten technischen Spezifikationen gibt es aber nicht.

Auch auf neue Software-Updates können die Nutzer hoffen. Angeblich stehen die Betriebssystem-Updates iOS 10.3, macOS 10.12.4, tvOS 10.2 und watchOS 3.2 in den Startlöchern.

Apple hat also auch im Frühjahr einiges zu bieten. Es fehlt nur noch die offizielle Einladung. Sobald diese verschickt wird, dürften die Spekulationen noch einmal neu hochkochen. Denn traditionell versteckt Apple in dem unscheinbaren Design immer auch einen Hinweis auf das Highlight des bevorstehenden Events.





