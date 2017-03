Elon Musk ist CEO des Elektroautobauers Tesla . Zudem leitet er das Raumfahrtunternehmen SpaceX und hat vor kurzem mit "The Boring Company", einem Tunnelbohrexperten , sein drittes Unternehmen gestartet. Nebenbei arbeitet er noch als Berater für den US-Präsidenten Donald Trump . Aber offenbar hat der umtriebige Milliardär noch Kapazitäten frei und bringt ein weiteres Startup an den Start, berichtet das "Wall Street Journal".

Neuer Geschäftsbereich: Medizintechnik

Neuralink Corp. soll das neue Baby aus dem Hause Musk heißen und ein Geschäftsfeld abbilden, das sich deutlich von den bisherigen Aktivitäten des Milliardärs unterscheidet. Während er mit SpaceX den Mars erobern, mit Tesla den Automarkt revolutionieren sowie die Welt ein bisschen grüner machen will und mit "The Boring Company" den Auto- und Zugverkehr unter die Erde bringen will, hat Neuralink einen komplett anderen Ansatz. Mithilfe von Computertechnik soll das menschliche Gehirn mit einem Implantat verbunden werden. Das Ziel: Ein Leistungsupgrade für die Gehirnfunktionen. Langfristig gesehen soll Menschen so ermöglicht werden, ihre Gedanken per Download anderen Menschen zur Verfügung zu stellen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Was wie Science Fiction klingt, ist in der Medizin- und Computerforschung bereits seit geraumer Zeit ein vieldiskutiertes Thema. Elon Musk selbst hatte bereits im August vergangenen Jahres erste Hinweise darauf geliefert, dass er Interesse an dem Thema zeigt. Verglichen mit den Fortschritten, die bei künstlicher Intelligenz erreicht werden, sei die Kapazität des menschlichen Gehirnes begrenzt, so Musk. Er warnte in diesem Zusammenhang davor, dass die Menschheit in naher Zukunft "weit abgeschlagen" sein könnte, wenn man keinen Weg findet, die Leistungsfähigkeit menschlicher Gehirne durch Computertechnik aufzuwerten, um konkurrenzfähig zu bleiben. Neuralink Corp. soll offenbar genau in dieser Thematik aktiv werden.

Die Einsatzmöglichkeiten der Technik sind vielfältig. Neben der Behandlung von Krankheiten wie Parkinson oder Epilepsie, wo bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit Hirnstimulationen durch Hirnschrittmachern eine effektive Behandlungsmethode eingeführt wurde, könnte Neuralink auch die Behandlung anderer neurodegenerativer Krankheiten in Angriff nehmen, auch Depressionen sind offenbar ein mögliches Behandlungsfeld.

Experten rekrutiert

Dass es sich bei Neuralink nicht um eine spontane Schnapsidee von Elon Musk handelt, zeigt sich vor allem daran, dass Musk hochrangige Experten für sein neues Startup rekrutiert hat. Angaben des Wall Street Journal zufolge soll Philip Sabes, ein Forscher von der University of California, in Musk neuem Unternehmen mitarbeiten. Zudem soll auch der Wissenschaftler Timothy Gardner verpflichtet worden sein, der an der Universität von Boston das Gehirn von Singvögeln mittels Elektroden untersucht hat.

Ambitionierte Pläne sind Musks Steckenpferd

Musk meint es also ernst mit seiner Idee, das menschliche Gehirn mit Computern zu verbinden. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass der Milliardär mit aufsehenerregenden Ideen an den Start geht, die viele für zu ambitioniert halten. Mit SpaceX hat er sich die Entwicklung recyclebarer Raketen auf die Fahnen geschrieben - und hat tatsächlich als Privatunternehmen wiederverwendbare Falcon 9-Module in den Weltraum geschickt und wieder sicher auf der Erde gelandet. Auch sein Tunnelbauprojekt halten viele Beobachter für zu ambitioniert - Musk lässt sich davon allerdings nicht irritieren und hat bereits das erste riesige Loch gebohrt, um den Verkehr künftig unterirdisch verlaufen zu lassen. Auch seine Idee, Menschen per Hyperloop durch lange Röhren zu transportieren, um sie schneller als bislang möglich von A nach B zu bringen, schien zunächst absurd - heute arbeiten zahlreiche Unternehmen bereits an der Realisierung der Idee.

Steigt Thiel als Investor ein?

Doch Musks Pläne sind vorallem eins: Teuer. Im Fall von Neuralink könnte ein möglicher Investor allerdings bereits vor der Tür stehen: Man habe den Silicon Valley-Milliardär Peter Thiel auf eine mögliche Beteiligung angesprochen, so das Wall Street Journal weiter. Der Milliardär und Musk kennen sich bereits seit geraumer Zeit - 1998 gründeten beide zusammen den Bezahlsystem PayPal - und legten damit den Grundstein für beider Milliardenvermögen.



