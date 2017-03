Kurz nach dem Mittag lagen sie mit 31,63 Prozent im Minus bei 44,51 Euro. Händler verwiesen auf eine vermutliche Short-Attacke von Gotham City Research. Zuvor hatten sie nahe ihres Rekordhochs von 67,32 Euro notiert.

Der dubiose und selbst ernannte Research-Dienst zweifelte in einer Studie die Gewinne von AURELIUS an und errechnete einen Substanzwert der Papiere deutlich unter dem aktuellen Wert. Gotham City Research hatte sich in den vergangenen Jahren mehrfach negativ zu anderen Unternehmen geäußert. AURELIUS kündigte auf Anfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX eine Stellungnahme an.

Eine Beteiligungsgesellschaft biete gerade nach dem starken Lauf der Aktien in den vergangenen Monaten offenbar ein gutes Angriffsziel für derartige Short-Angriffe von Leerverkäufern, hieß es am Markt. Das sind Spekulanten, die auf fallende Kurse wetten und dabei auch vor zweifelhaften Methoden nicht zurückschrecken.

In der Vergangenheit wurden auch andere Unternehmen Opfer ähnlicher Angriffe. Prominente Beispiele sind etwa der Zahlungsabwickler Wirecard und der Werbevermarkter Ströer. Die Ströer-Papiere waren im April vergangenen Jahres nach einem kritischen Bericht des Research-Dienstes Muddy Waters eingebrochen. Trotz des zuletzt guten Laufs haben sie das Minus noch nicht ganz wieder aufgeholt. Bei Wirecard sieht es deutlich besser aus. Die Aktien liegen aktuell auf Rekordniveau./mis/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

