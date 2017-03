Barclays startet Facebook mit 'Overweight' - Ziel 154 US-Dollar

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Facebook mit "Overweight" und einem Kursziel von 154 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Mindestens die nächsten fünf Jahre dürften im US-Internetsektor ganz im Zeichen der mobilen Nutzung stehen, schrieb Analyst Ross Sandler in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die meisten Unternehmen hätten ihre Geschäftsmodelle schon dahingehend angepasst. Speziell große Marktteilnehmer könnten nun ihre Vorteile ausspielen. Insgesamt blicke er mit einem "positiven" Votum auf den Sektor./tih

Barclays startet Alphabet mit 'Overweight' - Ziel 1065 US-Dollar

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A) mit "Overweight" und einem Kursziel von 1065 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Mindestens die nächsten fünf Jahre dürften im US-Internetsektor ganz im Zeichen der mobilen Nutzung stehen, schrieb Analyst Ross Sandler in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die meisten Unternehmen hätten ihre Geschäftsmodelle schon dahingehend angepasst. Speziell große Marktteilnehmer könnten nun ihre Vorteile ausspielen. Insgesamt blicke er mit einem "positiven" Votum auf den Sektor./tih

Barclays startet Amazon mit 'Overweight' - Ziel 1120 US-Dollar

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Amazon (Amazoncom) mit "Overweight" und einem Kursziel von 1120 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Mindestens die nächsten fünf Jahre dürften im US-Internetsektor ganz im Zeichen der mobilen Nutzung stehen, schrieb Analyst Ross Sandler in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Die meisten Unternehmen hätten ihre Geschäftsmodelle schon dahingehend angepasst. Speziell große Marktteilnehmer könnten nun ihre Vorteile ausspielen. Insgesamt blicke er mit einem "positiven" Votum auf den Sektor.

Deutsche Bank hebt Morgan Stanley auf 'Buy' - Ziel 47 US-Dollar

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Morgan Stanley von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 47 US-Dollar angehoben. Dies reflektiere den jüngsten Ausverkauf der Aktie ebenso wie seine optimistische Einschätzung der Kapitalmarktentwicklung nach dem ersten Quartal und eine schnellere und deutlichere Verbesserung im Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen, schrieb Analyst Matt O'Connor in einer Studie vom Mittwoch.

Citigroup nimmt Unicredit mit 'Buy' wieder auf - Ziel 16 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat UniCredit mit "Buy" und einem Kursziel von 16,60 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung und dem Verkauf schlecht laufender Geschäftsbereiche habe die Bank nun eine stärkere Bilanz, welche die ehrgeizigen Pläne für den Umbau des Unternehmens stützten, schrieb Analystin Azzurra Guelfi in einer Studie vom Mittwoch.

UBS hebt Ziel für United Internet auf 42 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 41,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer tieferen Analyse der deutschen Mobilfunkanbieter sehe er seine positive Einschätzung für den deutschen Mobilfunkmarkt bestätigt, schrieb Analyst Vikram Karnany in einer Sektorstudie vom Mittwoch. Für Billiganbieter wie United Internet dürfte es aber eine Herausforderung sein, attraktive Vereinbarungen bei hohen Netzgeschwindigkeiten abzuschließen.

Deutsche Bank hebt Ziel für Covestro auf 80 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Covestro vor Zahlen von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Jones rechnet in einer Studie vom Mittwoch mit starken Ergebnissen für das erste Quartal. Angesichts anhaltender Stärke im Geschäft mit Polycarbonaten und Polyurethanen sieht er noch Potenzial.

Berenberg startet Boeing mit 'Buy' - Ziel 202 US-Dollar

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Boeing mit "Buy" und einem Kursziel von 202 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Bewertung des US-Flugzeugbauers spiegele das Gewinn- und Barmittelpotenzial nicht ausreichend wider, schrieb Andrew Gollan in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Attraktiv sei der Wert auch wegen der Ausschüttungen an die Aktionäre.

Barclays startet Ströer mit 'Overweight' - Ziel 56 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Ströer (Ströer SECo) mit "Overweight" und einem Kursziel von 56 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des deutschen Marktführers bei Außenwerbung seien immer noch unterbewertet, schrieb Analyst Asen Kostadinov in einer Studie vom Mittwoch. Das Unternehmen dürfte weiter von der Expansion in den Online-Werbemarkt profitieren.

Goldman senkt Uniper auf 'Neutral' - Ziel 17 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Uniper nach zuletzt überdurchschnittlicher Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel beließ Analyst Alberto Gandolfi in seiner Studie vom Mittwoch auf 17 Euro. Das verbleibende Kurspotenzial der Kraftwerksbeteiligung von Eon liege nur noch im Branchendurchschnitt. Trotz positiver Aspekte wie der vermutlich guten Gewinnentwicklung, der erwarteten Barmittelzuflüsse sowie dem Status als potenzieller Übernahmekandidat sei eine Kaufempfehlung daher nicht mehr angemessen.

