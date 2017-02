Tipps der Analysten: Updates zu adidas, Aareal Bank, Nordex, BASF, Deutsche Bank | Nachricht | finanzen.net

S&P hebt Volkswagen-Vorzüge auf 'Buy' und Ziel auf 169 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) (Volkswagen vz) nach Eckdaten für das vergangene Jahr von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 145 auf 169 Euro angehoben. Der Umsatz des Autobauers und dessen operatives Ergebnis (Ebit) vor Sondereffekten hätten ihre Erwartungen übertroffen, weshalb sie ihre Gewinnschätzungen angehoben habe, schrieb Analystin Caren Ngo Siew Teng in einer Studie vom Montag. Dazu klinge der Ausblick auf 2017 besser als erwartet und die Aktie sei günstig.

UBS hebt Adidas auf 'Buy' - Ziel hoch auf 180 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat adidas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 141 auf 180 Euro angehoben. Der Sportartikelhersteller befinde sich in einer vielversprechenden Lage bei der Gewinnmarge, schrieb Analyst Fred Speirs in einer Studie vom Montag. Adidas könne dieses Jahr beim Umsatzwachstum, der Bruttomarge und den Kosten überraschen. Der Experte hob seine Prognosen.

DZ Bank senkt Henkel auf 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Henkel (Henkel vz) von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 121 Euro belassen. Analyst Herbert Sturm begründete sein neues Anlagevotum in einer Studie vom Montag mit der "sehr erfreulichen Kursentwicklung im Verlauf des

Commerzbank senkt Aareal Bank auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 39 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Aktie der Aareal Bank nach Zahlen zum Schlussquartal 2016 von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob die Bank aber von 38 auf 39 Euro an. Das Management werde die zuletzt überraschend hohe Kernkapitalquote (CET1) möglicherweise zumindest im laufenden Jahr halten können, schrieb Analyst Michael Dunst in einer Studie vom Montag. Dies begrenze aber die Chance auf eine Sonderdividende oder einen Aktienrückkauf.

Deutsche Bank senkt Nordex auf 'Sell' und Ziel auf 14 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Nordex nach der Senkung der Unternehmensziele von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 22 auf 14 Euro gekürzt. Der Windturbinenhersteller habe offenbar die Wachstumsaussichten im Zusammenhang mit der Übernahme von Acciona Windpower (AWP) ebenso überschätzt wie die Einsparmöglichkeiten, schrieb Analystin Virginia Sanz De Madrid Grosse in einer Studie vom Montag. Auch mit Blick auf den Preisdruck sei Nordex wohl zu optimistisch gewesen. Diese Fehleinschätzung stelle die Fähigkeiten des Managements zur Führung eines größeren Unternehmens ernsthaft in Frage.

DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 109 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 107 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Pharma- und Agrochemiekonzern habe 2016 mit einem guten vierten Quartal abgeschlossen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Montag. 2017 sei ein Zwischenjahr vor der geplanten Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto. Spengler erwartet eine stabile Geschäftsentwicklung getrieben von der Kunststofftochter Covestro und den fünf Wachstumsmedikamenten im Pharmasegment.

Credit Suisse hebt Ziel für BASF auf 81 Euro - 'Underperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BASF von 75 auf 81 Euro angehoben, aber aus Bewertungsgründen die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Chemiekonzern habe sich einen recht vorsichtigen Vorsatz für das neue Jahr gegeben, schrieb Analyst Chris Counihan in einer Studie vom Freitag. Seine eigenen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr lägen am oberen Ende vom Konzern ausgegeben Zielspanne. Sein Kursziel hob er wegen einer Anpassung an die marktübliche Bewertung sowie wegen geringerer Pensionsverpflichtungen an.

Goldman hebt Ziel für Deutsche Bank auf 18,40 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank (Deutsche Bank) nach Zahlen zum Schlussquartal 2016 von 18,20 auf 18,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Während mit BNP Paribas und HSBC die "unüblichen Verdächtigen" unter Europas Banken erneut überdurchschnittlich abgeschnitten hätten, habe die Deutsche Bank gelitten, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Branchenstudie vom Montag.

Goldman hebt Ziel für FMC auf 103 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC (Fresenius Medical Care) von 93 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Nach den weitgehend erwartungsgemäßen Zahlen der europäischen Medizintechnikunternehmen für das Schlussquartal 2016 habe sie ihre Schätzungen überarbeitet und den Bewertungszeitraum auf das Jahr 2018 verschoben, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Branchenstudie vom Montag. Der Dialysespezialist FMC gehöre neben Philips zu ihren "Top Picks" - beide Aktien spiegelten die überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten nicht wider.

RBC Capital hebt Ziel für Hannover Rück - 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Hannover Rück (Hannover Rueck) nach vorläufigen Jahreszahlen des Rückversicherers von 107 auf 108 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen insbesondere für 2016, aber auch für die Jahre 2017 und 2018 angehoben, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer Branchenstudie vom Montag.

