Übernahme?: Chinesische Dalian Wanda Group dementiert Interesse an Postbank | Nachricht | finanzen.net

Die Financial Times hatte zuvor berichtet, der Mischkonzern des reichsten Manns in China wolle sein Kerngeschäft mit Immobilien diversifizieren und liebäugele mit einem Vorstoß in den Finanzsektor.

Dalian Wanda schaue sich europäische Finanzinstitute an, sagen drei mit der Sache vertraute Personen der Zeitung. Eines davon sei die Postbank, die die Deutsche Bank zum Verkauf gestellt hat, wussten zwei der Informanten zu berichten. Die Jagd von Dalian Wanda nach Finanzwerten sei aber noch in einem frühen Stadium. Bislang sei der Konzern nicht offiziell an die Deutsche Bank herangetreten.

Der chinesische Konzern dementierte den Bericht. Wanda habe keine Absicht, die Deutsche Postbank zu kaufen und habe auch keinen Kontakt mit der Postbank gehabt, sagte ein Sprecher.

FRANKFURT (Dow Jones)

