Microsoft schlägt Erwartungen - Aktie nachbörslich fester

Microsoft hat für das vierte Quartal 2016 einen Umsatz von 25,8 Milliarden US-Dollar vorgelegt - ein Plus im Vergleich zum Vorjahresquartal. Analysten hatten im Vorfeld mit durchschnittlich 25,28 Milliarden Dollar an Erlösen weniger erwartet.Noch im Vorjahresquartal wies der Konzern einen Umsatz von 22,2 Milliarden US-Dollar aus.Auf Ergebnisseite schlug der Windows-Hersteller die Erwartungen ebenfalls: Das adj. EPS im vierten Quartal 2016 belief sich auf 0,83 US-Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt 0,79 US-Dollar pro Aktie erwartet, gegenüber einem EPS von 0,78 US-Dollar je Aktie im Vorjahresviertel.

Die Microsoft-Aktie stieg im nachbörslichen Handel an der NASDAQ kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen an. In Frankfurt ging es am Montag mit dem Kurs der Aktie etwas bergab.

Redaktion finanzen.net

