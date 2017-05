Kunden, die ein Solardach von Tesla kaufen wollen, können ab sofort ihre Bestellungen absetzen. Ab Mitte 2017 sollen die ersten Dächer in Produktion gehen und an US-Kunden ausgeliefert werden. Und erstmals lässt Tesla-Chef Elon Musk auch durchblicken, wie viel eine Solarlösung für das Hausdach von Tesla die Käufer kosten wird.

Musk hält sein Preisversprechen

Bereits im November vergangenen Jahres versprach Musk: "Es sieht ziemlich vielversprechend aus, dass ein Solardach tatsächlich weniger kosten wird, als ein normales Dach, ohne überhaupt den Wert der Elektrizität mit einzuberechnen". Und offenbar hat der Multi-Milliardär sein Versprechen gehalten, denn tatsächlich können Käufer günstiger wegkommen, als wenn sie ein handelsübliches Hausdach erwerben. Auf der Tesla-Website findet sich ein Rechner, der US-Kunden eine genaue Preiskalkulation ermöglicht. Bei 22-US-Dollar je Quadratmeter könnte sich die Ausstattung mit Teslas neuestem Produkt für einige Kunden tatsächlich mehr lohnen, als die Installation eines herkömmlichen Daches ohne Solarschindeln. Für ein solches Modell hatte das US-Verbrauchermagazin Consumer Reports einen Durchschnittspreis von 24,50 Dollar ermittelt.

Noch keine Preisauskunft für Deutschland

Unklar ist, ob auch deutsche Kunden mit einem Preisvorteil gegenüber der herkömmlichen Variante rechnen können. Zwar gibt es einen entsprechenden Preisrechner auch für mögliche Tesla-Kunden hierzulande, mit Preisdaten wurde dieser von US-Seite aber noch nicht gefüttert. Ohnehin müssen sich Interessenten in Deutschland noch länger gedulden als Tesla-Dach-Käufer in den USA. Auf dem internationalen Markt will Tesla seine Dächer erst ab 2018 vertreiben.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla