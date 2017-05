Vom 05. bis 09. Juni 2017 findet die Worldwide Developers Conference statt. Eine Chance für internationale Software-Entwickler, an Vorträgen und Workshops teilzunehmen. Aber auch neue Entwicklungen von Apple werden in einer Eröffnungsrede vorgestellt und präsentiert.

Gerüchteküche um Apple-Produkte brodelt

Die Gerüchteküche brodelt, wenn es um mögliche diesjährige Neuerscheinungen von Apple geht. Zu erwarten sind neue Versionen der Betriebssysteme iOS 11, WatchOS 4.0 und MacOS 10.13. Auch für den Apple TV hoffen Experten auf eine überarbeitete 4-K-Variante. Zudem wäre der Zeitpunkt günstig, generalüberholte iMacs an den Start zu bringen. Auch vom Mac Book Pro hat es bereits seit mehr als einem Jahr keine neue Version mehr gegeben. Die US-Bank JPMorgan lehnt sich sogar weit aus dem Fenster und glaubt an eine vorgezogene Vorstellung des neuen iPhone 8. Damit stehen die Experten des Finanzhauses aber allein auf weiter Flur - das Gros der Apple-Analysten rechnet frühestens bei der Keynote im Oktober mit dem Jubiläumsiphone.

Siri als Konkurrenz für Amazon Echo

Die wohl größte Neuerscheinung von Apple dürfte die heiß erwartete Konkurrenz zu den digitalen Assisteten Amazon Echo und Google Home sein. Schon länger kursieren die Gerüchte um einen Siri-Lautsprecher. Die WWDC 2017 könnte Anlass für eine Präsentation sein.

Genaue Details sind noch unbekannt. Vermutet wird eine Produktion durch den Kopfhörerhersteller Beats, der 2014 von Apple übernommenen wurde. Sprachasisstentin Siri könnte mit einem Bildschirm, ähnlich dem jüngsten Modell von Amazon Echo, aufwarten.

Apple Fans hoffen schon lange auf den Einstieg des iPhone-Konzerns in den Markt für smarte Assistenten. Nun könnte es tatsächlich soweit sein, dass Apple mit einem eigenen Produkt gegen Amazon und Google in den Ring um den besten intelligenten Lautsprecher steigt. Neben Basisfunktionen wie Wecker und einem Kalender, munkelt man auch über eine Gesichtserkennung via Kamera. In diesem Bereich hatte sich das Unternehmen jüngst durch Zukäufe verstärkt. Zudem gehen Vermutungen auch in Richtung "empathischer Assistent". Vielleicht könnte Siri Nutzer künftig trösten, wenn deren Stimmung im Keller ist.

Lukrative Zukunftsaussichten für Apple

Der Markt für intelligente Sprachassistenten verspricht lukrativ zu bleiben. Analysten des US-amerikanischen Marktforschers Gartner zufolge sind die Zukunftsaussichten für den Geschäftsbereich durchaus attraktiv. Etwa 2,1 Milliarden US-Dollar Umsatz werden für das Jahr 2020 prognostiziert. Diesen Markt wird Apple Google und Amazon wohl nicht ungeschlagen überlassen.

