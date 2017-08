€uro am Sonntag

: Bei Immobilienscout24 konnten wir die Anzahl der Makler konstant halten. Ich erwarte, dass es auch bis Jahresende so bleiben wird. 2016 hatten viele aufgrund gesetzlicher Beschränkungen den Markt verlassen. Dieser Effekt hat sich inzwischen ausgewachsen. Bei Autoscout24 liefert der Trend zum Onlinegeschäft überdurchschnittliche Zuwächse.

Wie läuft das Immobilienvermittler-Geschäft mit Blick auf günstigere Anbieter wie die Axel-Springer-Tochter Immonet?

Unser Angebot an die Makler ist um ein Vielfaches größer als das von Axel Springer, der Nummer 2. Gemessen am Durchschnittserlös pro Makler ist Immobilienscout24 um zwei Drittel größer als Axel Springer. Ich sage das in aller Bescheidenheit: Springer beschäftigt uns nachts nicht.

Welche Auswirkungen hat die Abgasdebatte bei Dieselautos auf Autoscout24?

Aktuell sehen wir keine. Auch bei den Preisen für Dieselfahrzeuge gibt es auf unserer Plattform keine größere Korrektur. Wenn wir was merken würden, dann eher im Bereich der Werbeschaltungen.

Sie haben den Verschuldungsgrad innerhalb eines Jahres vom 3,4-Fachen auf das 2,6-Fache des operativen Gewinns (EBITDA) gedrückt. Was ist das Ziel?

Ohne Berücksichtigung von Zukäufen könnten wir Ende 2018 bei einer Zahl zwischen Eins und dem 1,5-Fachen des EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit landen. Die Finanzierung von größeren Übernahmen bei passenden Gelegenheiten hat jedoch Vorrang. Eigentlich ist zum Betreiben unseres Geschäfts kein Fremdkapital notwendig. Aus unseren hohen Mittelzuflüssen können wir uns heute schon Dividenden, die Zinsen und Tilgung der Verbindlichkeiten, Investments und kleinere Zukäufe ohne Weiteres leisten.

Mit der Bilanz zum Halbjahr hat Scout24 zwei Millionen für Zukäufe als zusätzliche Kosten für 2017 vorgesehen. Was ist zu erwarten?

Wir sehen uns sowohl bei Immobilien- als auch bei Autoplattformen Kandidaten an. Wir beschränken uns auf Märkte, wo wir vor Ort sind und bereits eine starke Marktposition haben.

Sind es nicht börsennotierte Firmen?

Ja. Keine Startups sondern Unternehmen, die im Markt etabliert sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die niederländische Firma Autotrader, die wir im Februar 2016 erworben haben. Wir hatten das Unternehmen lange unter Beobachtung und dann stimmte auch der Preis.

Werden diese Zukäufe aus den Mittelzuflüssen finanziert?

Ja. Bei den Größen ausschließlich aus dem Cashflow.

Scout24 hat im Juni erstmals 30 Cent Dividende pro Aktie ausgezahlt. Sind regelmäßige Ausschüttungen mit kontinuierlichen Erhöhungen der Dividende zu erwarten?

Regelmäßige Ausschüttungen ja. Hinsichtlich der Höhe der Dividende peilen wir zwischen 30 und 50 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses an.

Derzeit kommen 82 Prozent des Umsatzes aus Deutschland. Bleibt es auf absehbare Zeit dabei?

Voraussichtlich ja. Deutschland ist der größte Markt mit viel Potenzial. Im Ausland erwarten wir vor allem in Italien und zum Teil in der Region Benelux langfristig Zuwächse.

Analysten erwarten für 2017 neun Prozent mehr beim Umsatz und plus zwölf Prozent beim operativen Gewinn, ein realistisches Ziel?

Das ist zu schaffen, auch wenn wir in der zweiten Jahreshälfte wegen neuer Produkte traditionell mehr investieren

