Banken: Konsolidierung kommt

der Bundesbank zusammen mit der Finanzmarktaufsicht Bafin rechnen die Kreditinstitute auch in den kommenden vier Jahren mit schrumpfenden Gewinnen wegen sinkender Zinserträge, aber auch mit Kreditausfällen.Andreas Dombret und Bafin-Direktor Raimund Röseler forderten die Geldhäuser dazu auf, neue Ertragsquellen zu erschließen und Gebühren weiter anzuheben. "Der Gesamtrückgang wird gedämpft durch ein besseres Provisionsergebnis", sagte Dombret. Er warnte die Banken davor, höhere Risiken auf sich zu nehmen, um Rendite zu erzielen. Rund ein Drittel der Institute plane das. Die Aufsicht sehe dies als Frühwarnsignal, das sie im Blick behalten werde.geht rund die Hälfte der 1500 befragten Geldhäuser davon aus, dass es in den nächsten fünf Jahren zu einer Konsolidierungswelle kommen wird. "Rund jedes zehnte Institut befindet sich bereits in einem Fusionsprozess oder hat eine konkrete Fusionsabsicht", sagte Dombret.