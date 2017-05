Henkel kauft Dichtstoffe-Anbieter Sonderhoff

FRANKFURT (Dow Jones)-- Der Konsumgüterkonzern Henkel kauft die Sonderhoff Holding, einen Anbieter von Dichtstoff-Lösungen für die industrielle Fertigung. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart, wie Henkel mitteilte.

Die Sonderhoff Holding GmbH mit Sitz in Köln erzielte 2016 einen Umsatz von etwa 60 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 280 Mitarbeiter weltweit und ist außer in Deutschland auch in Österreich, Italien, den USA und China vertreten.

"Mit dieser Akquisition werden wir die Position unseres Adhesive- Technologies-Geschäfts als weltweiter Markt- und Technologieführer weiter stärken", teilte Henkel-Chef Hans Van Bylen mit.

Geschäumte Dichtstoffe werden in einer Vielzahl industrieller Anwendungen zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub eingesetzt, zum Beispiel in Beleuchtungssystemen, bei Filtern oder in Haushaltsgeräten.

Das Portfolio von Sonderhoff umfasse neben den spezialisierten Polyurethan- und Silikonschäumen, die das Unternehmen entwickele, auch kundenspezifische Dosieranlagen und Automationskonzepte sowie eine Vielzahl von Dienstleistungen.

May 17, 2017 04:51 ET (08:51 GMT)

