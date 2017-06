Bildquellen: Raimar von Wienskowski / NAGA Group AG, NAGA Group AG

The NAGA Group AG ist mit Gründung im Jahr 2015 und Aufnahme des operativen Geschäfts im zweiten Halbjahr 2016 in der Tat ein junges Unternehmen. Was uns auszeichnet, ist eine hervorragende technologische Grundlage, die wir geschaffen haben und ein bislang extrem schnelles Wachstum in der kurzen Zeit. Wir haben uns darauf spezialisiert, Finanztechnologien zu entwickeln, mit innovativen Geschäftsmodellen zu verknüpfen und diese am Markt zu etablieren. Viele Bankdienstleistungen lassen sich auf diese Weise erleichtern und für jedermann zugänglich machen.Mit SwipeStox schaffen wir bereits sehr erfolgreich ein soziales Netzwerk für den Börsenhandel. Die Anzahl der Nutzer steigt von Monat zu Monat deutlich. Hier haben wir die Möglichkeit geschaffen, Trades nachweislich erfolgreicher Trader zu kopieren oder auf eigene Trades Follower zu gewinnen. So kann ein Nutzer, der eine große Basis an Followern von sich überzeugt, beim Aktienhandel ein zusätzliches passives Einkommen für sich generieren. Ergänzt wird das Produktangebot mit verschiedenen Features wie z.B. einem Newsfeed, ähnlich wie Facebook , nur auf das Thema Börse zugeschnitten. Weitere Features sind ein Trader-Radar sowie Education-Inhalte. Dabei stehen der Community-Gedanke und die vollständige Transparenz im Vordergrund. Bei intelligentem Marketing können mit der "Börse für alle", gepaart mit dem Community-Gedanken hohe Skaleneffekte erzielt werden. Unser Ziel ist es deshalb auch, das weltweit größte soziale Netzwerk für den Börsenhandel zu werden.Neben SwipeStox ist hier insbesondere unser nächstes konkretes Projekt Switex zu erwähnen. Switex ist ein Joint Venture mit der Deutsche Börse AG und stellt nach unserer Auffassung die weltweit erste unabhängige Plattform für den Handel mit virtuellen Gegenständen aus der Computer- bzw. Online-Spielbranche dar. Hier existiert bereits ein riesiger Markt mit einem Volumen in Höhe eines mittleren zweistelligen Milliarden-Dollar-Betrags. Und beständigen deutlichen Wachstumsraten. Nur fehlt es bislang an einer transparenten Handelsplattform für die User, ebenso wie für die Unternehmen im B2B Bereich.Switex soll ein faires, sicheres und legales Umfeld für den Handel mit diesen sogenannten Ingame-Items bieten und mit der technologischen Infrastruktur ein schnelles Wachstum des Geschäfts ermöglichen.Die Finanzierung ist bislang fast ausschließlich über die Ausgabe von Aktien gegen Bar- aber auch Sacheinlagen erfolgt. Aktuell beläuft sich das Grundkapital auf 20.008.048,00 Euro. Zuletzt haben wir Ende des ersten Quartals 2017 eine Kapitalmaßnahme durchgeführt. Die beiden wichtigsten Ankeraktionäre sind die chinesische Investment Gruppe Fosun mit einem Anteil von 27,27% und die Zack Holding GmbH, welche dem Unternehmensgründer zuzurechnen ist, mit einem Anteil von 26,49%.Wir gehen von deutlich steigenden Umsätzen und Ergebnissen aus, haben uns vor dem Hintergrund der Prospekterstellung und Billigung durch die BaFin aber dazu committet, keine zukunftsgerichteten Aussagen zu machen. Dass wir hier in der richtigen Richtung unterwegs sind, zeigen deutlich steigende Nutzerzahlen.Unsere Aktie (WKN: A161NR, ISIN: DE000A161NR7) kann vom 8. Juni bis voraussichtlich zum 29. Juni - vorbehaltlich einer früheren Schließung - gezeichnet werden. Wir bieten bis zu 1.000.000 Namensaktien an, entsprechend würde sich unser Grundkapital bei vollständiger Platzierung auf 21.008.048,00 Euro erhöhen.Hierbei können Investoren Aufträge über ihre Hausbanken zum Preis von 2,60 Euro je Aktie über das Zeichnungstool DirectPlace der Deutsche Börse AG platzieren. Darüber hinaus bieten wir Inhabern von Echtgeldkonten beim Broker Hanseatic Brokerhouse Global Marktes Ltd (HBGM) - welchen wir gerade erwerben - oder solchen, die ein entsprechendes Konto eröffnen, eine Zeichnung zu Vorzugskonditionen an. Kaufangebote können hier mit einem Rabatt von 5% zum Preis von 2,47 EUR je Aktie abgegeben werden, wobei die Zeichnungen dann über die NAGA-eigene Trading App SwipeStox bzw. die Homepage der Gesellschaft erfolgen muss.Die voraussichtliche Notierungsaufnahme unserer Aktien in das Segment Scale ist dann für den 10. Juli 2017 vorgesehen. Für NAGA steht bei diesem IPO nicht der Emissionserlös im Vordergrund, sondern die Möglichkeit, die Aktie durch die Notierung entwickeln zu können und so zukünftig über eine zweite Währung zu verfügen.